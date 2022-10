Entre payer son loyer ou manger : les banques alimentaires croulent sous les demandes

Alors que les prix ne cessent d’augmenter à Toronto comme ailleurs, les banques alimentaires redoublent d’efforts pour offrir des repas à de plus en plus de personnes qui peinent à boucler leur fin de mois. Si l’Action de grâce suscite un élan de générosité, les besoins existent pourtant tout au long de l'année.

L’organisme Scott Mission prépare l’Action de grâce depuis des jours. Il faut dire que comme chaque année, de nombreux paniers avec de la nourriture doivent être donnés à des membres dans le besoin.

Le directeur du ministère de Scott Mission, Jonathan Miller, en voit de plus en plus.

C’est une hausse de 28 % au cours de la dernière saison pour le nombre de personnes qui utilisent la banque alimentaire et de 47 % pour ceux qui prennent les repas chauds , affirme-t-il.

Le directeur du ministère de Scott Mission, Jonathan Miller remarque que certaines personnes sont parfois obligées de sauter des repas afin de pouvoir payer leur loyer. Photo : Radio-Canada

La vice-présidente de la banque alimentaire Daily Bread, Diane Dyson, fait le même constat. Elle observe que le nombre de personnes qui utilisent les services de son organisme a triplé depuis le début de la pandémie.

C’est 180 000 visites par mois maintenant , explique-t-elle.

Le réseau de l'organisme Daily Bread couvre 130 agences réparties entre Etobicoke, Scarborough, North York et Toronto : le nombre de demandeurs est donc substantiel.

Même les plus petites structures comme la banque alimentaire de l’Association des Ivoiriens de la région de Toronto s’en rendent compte.

Au départ, on nourrissait une soixantaine de familles par mois et puis là on est rendu à presque 200 familles cette année , explique Carole Gballou, présidente de l’association basée à Mississauga.

Des nouveaux profils

Ce qui étonne d’autant plus ces responsables de banques alimentaires, c’est le changement dans le type de personnes qui viennent les voir. Signe des temps et du coût de la vie qui augmente, ce ne sont plus uniquement les personnes en situation de pauvreté qui viennent s’approvisionner dans les banques alimentaires.

La moyenne c’est trois personnes par famille, explique Carole Gballou. On a beaucoup de familles monoparentales. On a des mères seules et récemment on a de jeunes étudiants immigrés qui vivent seuls.

La situation est telle que de nombreux établissements postsecondaires ont dorénavant leur propre banque alimentaire.

Les personnes âgées également sont grandement représentées.

Plus de 50 % des gens qui viennent à la banque alimentaire quotidiennement sont des gens de plus de 60 ans qui ont des revenus fixes , constate Jonathan Miller de Scott Mission.

À lire aussi : Des Ontariens peinent à bien manger à cause d’un budget serré

Beaucoup des utilisateurs des banques alimentaires ont en effet des revenus, mais ils ne suffisent plus à remplir le réfrigérateur.

La plupart travaillent, sauf que l’épicerie est devenue tellement chère qu’ils ne sont plus capables d’acheter le lait, les légumes, le poisson, la viande. La viande, ils viennent chercher ça chez nous parce que c’est hors de portée maintenant , témoigne Carole Gballou.

Face à cette réalité, sa banque alimentaire ne fait plus aucune distinction dans les profils et ne demande même pas de preuve de revenu.

« Il y a des familles qui viennent dont on ne s’attendait pas à les voir ici. Quand on leur demande ce qu'ils nous disent, l’argent est allé pour l’essence, le loyer. Tout coûte cher maintenant donc on est même plus capable de s’acheter de la nourriture. » — Une citation de Carole Gballou, présidente de l’Association des Ivoiriens de la région de Toronto

Une autre dépense fait également mal au portefeuille, particulièrement à Toronto, c’est le coût du logement en constante augmentation.

C’est très dur de trouver un logement. Parfois les gens se retrouvent à devoir choisir entre payer leur loyer ou leur épicerie , reconnaît Jonathan Miller.

Un poids supplémentaire sur les bénévoles

La pression est donc grande sur les banques alimentaires de la grande région de Toronto. Cela n'est pas seulement une question de coût des aliments, mais aussi de pression sur les bénévoles.

Le renouvellement des bénévoles est un problème. Ils sont fatigués, plus âgés , admet la vice-présidente de la banque alimentaire Daily Bread, Diane Dyson.

La vice-présidente de la banque alimentaire Daily Bread, Diane Dyson, observe que la plus grosse demande est pour les protéines, les céréales pour le petit déjeuner ou encore le lait maternisé. Photo : Radio-Canada

Si des événements comme le grand triage des denrées alimentaires pour l’Action de grâce organisé samedi attirent des bénévoles ponctuels, bien que réguliers, les besoins existent tout au long de l’année.

Les files d’attente sont devenues interminables et l'on a de plus en plus besoin de bénévoles , souligne Carole Gballou. Son association va maintenant ravitailler des personnes jusqu’à Scarborough ou encore Milton.

Elle ajoute ne pas avoir pour le moment de stratégie de recrutement, mais que cela sera grandement nécessaire dans un avenir proche.

Cela dit, s'il y a une chose qui les rassure pour le moment, c’est que la générosité est au rendez-vous.

Les gens de Toronto sont généreux et nous répondent quand on en a besoin. On espère que ça continue. Nous savons qu’avec les crises économiques c’est un défi. Il viendra un temps où les gens ne pourront plus le faire. Ça me fait peur , conclut Diane Dyson.

Avec des informations de Mirna Djukic et CBC