Le retour des Comptonales de l’Action de grâce

Le public est invité à parcourir les six sites prévus dans le cadre de cette virée gastronomique, dont plusieurs en plein cœur du village de Compton. Des navettes sont même offertes pour transporter les festivaliers d'un site à l'autre.

Parmi les événements touristiques les plus populaires des Cantons-de-l'Est, cette 15e édition des Comptonales a démarré en force, samedi, avec la participation de nouveaux entrepreneurs et la vente de produits variés, allant de la viande de lapin, aux huîtres, en passant par des pousses fraîches.

Maximilien Leblanc se dit très fier de faire partie des six destinations des Comptonales, d'autant plus qu'il a acquis l'Érablière du village quelques mois à peine avant la pandémie.

Dès qu'on a acheté, on a développé des chocolats, des noix, on a sorti toutes sortes de gelées pour accompagner des viandes. Plus récemment, on a fait aussi une limonade à l'érable , lance le copropriétaire de l'Érablière du village.

La nouvelle limonade de l'Érablière du village. Photo : Radio-Canada

Pour Maximilien Leblanc, les Comptonales sont au cœur de sa réussite et de celle d'autres producteurs locaux, comme le Verger Ferland, avec qui il a récemment fusionné son entreprise dans le but d'assurer une relève au propriétaire du verger, et de vendre des cidres et d'autres produits de la pomme.

Combattre l'inflation

Le succès de ce festival gourmand contraste avec la baisse de l'achalandage vue dans les marchés publics cet été, en raison de la forte hausse des prix.

L'exposant et copropriétaire de la Ferme ForThé, Jonathan Fortin, assure que les prix restent quand même très compétitifs, comparé aux épiceries et autres. En plus, la production, tout est fait local. On encourage nos propres gens et on fait travailler notre monde.

Les Comptonales se poursuivent dimanche et se terminent lundi, avec le grand marché des récoltes au parc des Lions.

Destinations des Comptonales Le parc des Lions

L'Érablière du village

Le Domaine Ives Hill

Le Verger le gros Pierre

La Fromagerie La Station

La Cidrerie de Compton

Avec les informations de Jean Arel