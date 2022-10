Après le 1er essai, Mega Bounce Run cherche à implanter sa course à obstacles à Regina

Des centaines de personnes ont pris part samedi à une course à obstacles bien spéciale organisée pour la première fois par l’entreprise Mega Bounce Run qui cherche à s’implanter à Regina.

La course s’est déroulée au parc Waterfowl du Centre Wascana sur une distance de 5 kilomètres et le parcours jonché d’immenses obstacles gonflables.

À l’approche de la Coupe Grey qui va se dérouler le 20 novembre prochain au Stade Mosaïc, Mega Bounce Run, qui fera partie de l’événement canadien de football, a voulu faire de cet événement une répétition.

Cette année, nous arrivons à la Coupe Grey, alors nous avons pensé que […] nous pourrions aussi bien organiser un événement et nous avons eu la meilleure réponse possible, affirme Emy Archibald, une employée de l'entreprise.

Nous sommes donc super heureux d'être venus et d'avoir décidé de venir et de faire cet événement cette année.

Plus de 500 personnes étaient attendues à la course, et au regard du succès observé, l’événement pourrait tenter de s’implanter dans la durée à Regina.

Comme nous avons eu une si bonne réaction, je pense que cela deviendra un événement annuel à Regina. Nous le faisons chaque année à Edmonton, à Calgary et à Grand Prairie, et nous voulons donc étendre cette activité , informe Emy Archibald.

Peu importe, plusieurs participants ont trouvé en cette organisation une occasion de se remettre en forme.

Je suis très excitée, je m'attends à me casser une jambe, un bras ou autre chose, mais ce sera très amusant , a expliqué David Chou peu avant le lancement de la course.

Je suis un peu nerveux parce que je ne suis pas très en forme, mais je pense que ça va être très amusant quand tu seras sur le terrain , avait promis Nicole Schneck Hewlett, une participante.

La course avait aussi pour but de réunir des fonds pour soutenir l'organisme CityKidz à Regina qui cherche à enrayer la pauvreté chez les enfants.

Avec les informations de Sara Maccagnan