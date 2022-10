Les joueuses de rugby du Rouge et Or invaincues pour une 3e saison de suite

L’équipe féminine de rugby du Rouge et Or a complété une autre saison de rêve. Grâce à une victoire sur ses grandes rivales, les Gee-Gees d’Ottawa, par la marque 32-22, la formation lavalloise termine invaincue et championne pour une troisième saison consécutive.

On savait que ce serait notre gros match cette année , raconte l’entraîneur-chef, François Vachon-Marceau.

Ça fait une couple d'années qu’Ottawa et nous, sommes les deux grosses puissances dans la ligue et on avait hâte de les jouer pour nous préparer si on va aux championnats nationaux.

Les joueuses québécoises se sont imposées sur leurs adversaires d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Avant cet ultime duel de la saison, la formation québécoise n’avait accordé aucun point à ses adversaires en cinq sorties. La fin de cette séquence de perfection en défense n’affecte personne dans l’entourage de l’équipe.

Aujourd'hui, c'est la victoire qui comptait , indique Corinne Fréchette. C'était plus une question de zéro, c'était notre meilleur rugby, que ce soit avec ou sans points.

Quelque chose de spécial

Sa coéquipière Anne-Frédérique Simard abonde dans le même sens.

On savait que ça allait être un match difficile et on savait qu’on risquait de se faire scorer des points. Aucun point, c'était définitivement un de nos objectifs, mais on en a encore d'autres et on est prêtes pour la suite.

Les joueuses du Rouge et Or continuent sur leur belle lancée. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Celle qui a donné rapidement le ton au match en inscrivant deux essais lors des neuf premières minutes de jeu croit qu’il y a un petit quelque chose de spécial avec la formation 2022 du Rouge et Or.

On est une grosse famille cette année et c'est le fun. Tout le monde travaille, que ce soit les filles habillées ou celles qui ne le sont pas. Tout le monde est là pour les mêmes objectifs et travaille dans le même sens pour les atteindre , ajoute Anne-Frédérique Simard.

Les joueuses se disent maintenant prêtes pour les séries éliminatoires qui s’amorceront samedi prochain.