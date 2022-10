Saint-Donat-de-Rimouski poursuit ses efforts pour attirer de nouveaux résidents

Depuis un an, la cloche de l'épicerie du village tinte à nouveau. Pour les habitants, c'est signe que leur municipalité a retrouvé son dynamisme.

Quand je suis arrivée ici, c'est vrai qu'il y avait un dépanneur, l'épicerie existait – c'était une autre personne –, une caisse populaire. C’est sûr qu'il y a des choses qui ont disparu, mais je trouve que Saint-Donat revit toujours finalement, puis je me rends compte qu'il y a des familles qui reviennent , observe une résidente croisée à l’épicerie.

« C'était vraiment mort pendant plusieurs années, et puis, il y a plusieurs jeunes familles qui se sont installées, je connais beaucoup d'amis qui se sont installés, dans les 25-30 ans, donc il commence à y avoir beaucoup de jeunes, fait que la vie va reprendre! » — Une citation de Kévin Leblanc, résident de Saint-Donat-de-Rimouski

Saint-Donat-de-Rimouski compte moins de 900 résidents. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Pour attirer de nouveaux résidents, Saint-Donat-de-Rimouski a investi depuis 2015 dans la mise à niveau d'un grand nombre de ses infrastructures.

La réfection du complexe récréatif ainsi que des terrains de tennis et de basketball, le raccordement à l'eau potable et la construction d'une patinoire quatre saisons font partie des efforts que la Municipalité a déployés et prévoit maintenir pour se montrer toujours plus attractive.

La nouvelle patinoire extérieure de Saint-Donat-de-Rimouski permet de jouer au hockey sur terrain synthétique en été. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Saint-Donat, elle a le vent dans les voiles. Donc il faut poursuivre sur cette vague-là pour les prochaines années. Le développement communautaire, mais aussi le développement domicilié devraient faire partie de nos projets futurs , reconnaît le maire de Saint-Donat-de-Rimouski, Pascal Rioux.

Pascal Rioux, maire de Saint-Donat-de-Rimouski Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Samedi après-midi, le village s'était rassemblé pour rendre hommage à l'un de ses bâtisseurs, Damase Lepage. Le complexe récréatif porte désormais son nom.

Damase Lepage a cédé des terres à la municipalité à plusieurs reprises, lui permettant d’implanter des infrastructures qui profitent aujourd’hui à tous et poussent de nouvelles familles à s’y établir.

Le Complexe récréatif Damase-Lepage a été baptisé en hommage à un bâtisseur de Saint-Donat. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

On n'est pas encore résidents, mais on a acheté un terrain il y a un an environ [...]. C'était quand même intéressant, parce qu'on n’est pas loin du village et il y a un service de garde, l'école primaire qui semblait aussi intéressante pour le futur [...]. On n’a aucune crainte, parce que ce dont nous, nous avons besoin, tout est là, tout est disponible , indique Hubert Bellavance-Roy, un futur résident de Saint-Donat.

D’ici quelques années, ses deux jeunes enfants devraient venir gonfler les rangs des élèves de l’école du village, dont le nombre a presque doublé en cinq ans, passant de 47 à 92 élèves.

Le Complexe récréatif Damase-Lepage dispose de nouveaux espaces pour les familles et leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

D’après le reportage de Perrine Bullant