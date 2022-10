Révolte en Iran : « un mouvement inédit dans le monde musulman »

La colère gronde en Iran et ne faiblit pas, bien au contraire. Le pays a entamé, samedi, sa quatrième semaine de manifestations malgré une répression policière mortelle et des slogans de plus en plus radicaux : « Mort à Khamenei [le Guide suprême, première autorité du pays]! », « C’est le régime lui-même qui est la cible! ».