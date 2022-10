Cancer : la liste d’attente s’allonge au Québec

Au Québec, la liste d'attente s'allonge et, selon le quotidien The Gazette, le délai médical acceptable de 57 jours est dépassé pour plus d'un patient sur cinq. Ce serait notamment en raison du délestage aux pires moments de la pandémie de COVID-19, selon deux spécialistes interviewés à l'émission Les faits d'abord sur ICI Première.

Directeur du Centre du cancer Segal à l'Hôpital général juif de Montréal, le Dr Gerald Batist affirme que le taux de mortalité aurait augmenté de 25 % en raison de la diminution de l'accès aux soins de santé durant la pandémie. Ce n'est pas seulement un problème québécois ou canadien : c'est mondial. On a commencé à voir des patients [dont les cancers] sont plus avancés qu'à la normale, notamment des jeunes et des gens plus âgés , dénonce-t-il.

Résultat, ajoute-t-il : C'est plus difficile de soigner ces patients et, conséquemment, c'est plus difficile de les guérir .

La COVID-19 a aussi fait tomber plusieurs personnes au sein des unités oncologiques, ce qui a accentué la pression que subissait déjà le personnel médical. Selon le Dr Batist, la solution pour sortir de ce « tsunami de cancers » consiste à agir comme lorsqu'il a fallu combattre la COVID-19, c'est-à-dire miser sur l'innovation et sur la recherche clinique.

Des dommages difficilement mesurables

Hématologue et oncologue médical au CHUM , le Dr Denis Soulières abonde dans le sens de son confrère quant à l'augmentation prévisible du taux de mortalité sans toutefois lui accoler un chiffre. Selon lui, les conséquences néfastes que subissent les patients cancéreux à cause de la pandémie seront difficilement mesurables puisque, contrairement aux autres provinces, le Québec ne tient pas de registre.

On avait demandé au tout début à ce que des registres spécifiques soient faits pour être capables de faire le suivi de ces patients qui auraient été diagnostiqués pendant la COVID-19 ou tardivement après la COVID-19 afin d’en mesurer l’effet. Malheureusement, ce type de registre n’a pas été fait.

De plus, l'hématologue déplore le manque de perspective et de stratégie à long terme en ce qui concerne cette maladie, compte tenu notamment du vieillissement de la population.