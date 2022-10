Une récolte accélérée au Domaine Le Cageot

La période des vendanges est déjà complétée au Domaine Le Cageot dans l'arrondissement de Jonquière. La récolte a été réalisée plus tôt que prévue en raison des prévisions météorologiques.

La récolte s'est très bien déroulée, selon le président-directeur général, Pierre-Philippe Tremblay. Malgré la température, entre 3,5 et 4 tonnes de raisins ont été cueillis, ce qui est semblable aux années précédentes.

Une saison un peu en dents de scie. On a eu un petit gel printanier léger, mais rien pour affecter la récolte en soi. Un été très pluvieux, la vigne normalement elle aime la chaleur, ce qu’on n’a pas eu beaucoup. Par contre on a eu un super beau mois de septembre, aucun gel automnal trop hâtif, donc on est super contents , explique M. Tremblay.

Le président directeur-général du Domaine Le Cageot de Jonquière, Pierre-Philippe Tremblay, est heureux de la saison 2022. Photo : Radio-Canada

Les bénévoles ont d’ailleurs été nombreux à mettre l’épaule à la roue pour les récoltes. Près d’une centaine de personnes se sont déplacées, ce qui a permis de récolter rapidement les raisins avant le froid et la pluie.