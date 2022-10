Un match du Phoenix dédié aux réfugiés ukrainiens

La direction du Phoenix a prévu plusieurs attentions particulières dans le but de témoigner son soutien à la communauté ukrainienne de l'Estrie. Pour l'occasion, une cinquantaine de réfugiés ukrainiens ont été invités à l'événement.

Je pense qu'on est tous très sensibles à ce qu'ils vivent, affirme la directrice exécutive du Phoenix de Sherbrooke, Jacqueline Belleau. On a plusieurs familles qui sont arrivées dans les derniers mois et on a voulu faire notre part pour démontrer à quel point notre région est accueillante et comment on a de la compassion pour ce qu'ils vivent.

Une collecte de dons et l'hymne national

L'atmosphère était si électrisante que le Phoenix a pris les devants 4 à 0 au cours des dix premières minutes de jeu. La formation a remporté la victoire par la marque de 6 à 2.

Au début de la rencontre, la jeune Ukrainienne Nataliia Rusestka arrivée en Estrie a chanté l'hymne national de son pays.

Il s'agit du premier match de hockey de Nataliia Rusestka. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Les partisans ont pu acheter des chandails du Phoenix aux couleurs de l'Ukraine, comportant un message de paix. Les profits iront aux nouveaux arrivants qui ont fui leur pays. Des dons ont été amassés et seront remis aux organismes qui aident les réfugiés qui viennent de s'installer en région.

Les chandails du Phoenix aux couleurs de l'Ukraine se sont vendus en l'espace de 30 minutes. Photo : Radio-Canada

Un sport rassembleur

Ayant travaillé aux Nations unies et à la direction régionale de l'équipe d’Actions interculturelles, Jacqueline Belleau croit que le sport peut jouer un rôle important en faveur d'une intégration harmonieuse et heureuse dans la région de l'Estrie .

Pour beaucoup de ces nouveaux arrivants ukrainiens, il s'agit d'un premier match de hockey. C'est vraiment chouette, ajoute-t-elle. L'Ukraine a beau être collée à la Russie, un pays très fort en hockey, ce sport n'y est pourtant pas si populaire , admet la directrice du Phoenix avec surprise.

J'ai discuté avec plusieurs qui ont hâte de découvrir ce sport qui est super populaire au Canada, qui peut devenir un levier d'intégration et faut dire que le sport est rassembleur! Même si on ne comprend pas parfaitement la langue encore, il y a de la musique, il y a de l'activité sur la glace et je pense qu'ils peuvent apprécier l'expérience en tant que telle.

« On peut apprendre de ça en tant qu'équipe de hockey. Juste de voir de la façon dont ils se sont comportés, ça peut juste nous inspirer pour la suite et c'est de nous apporter de petits détails qui font en sorte que nous pouvons avoir du succès en tant que groupe, puis en même temps on est avec eux autres. » — Une citation de Kaylen Gauthier, capitaine du Phoenix de Sherbrooke

Cette saison, le Phoenix est toujours invaincu en temps régulier. Sa fiche est maintenant de six victoires et une défaite en prolongation.

Avec les informations de Jean Arel