Un dernier marché public à Gaspé sur le thème de l’achat local

Depuis la mi-juillet, une douzaine de producteurs locaux ont présenté chaque samedi leurs produits à la gare intermodale. Le marché est une initiative de la MRC de La Côte de Gaspé qui veut ainsi favoriser une sorte d’autonomie alimentaire chez les citoyens.

L’objectif est de faire un marché nourricier , indique l'agent de développement social à la MRC de La Côte-de-Gaspé, Olivier Deruelle.

M. Deruelle accompagne depuis maintenant trois ans le comité des marchés publics de Gaspé.

On avait un beau marché public dans les années passées, mais qui avait un rôle très événementiel et qui se promenait d’un village à l’autre, mais là, on va voulu resserrer les choses pour faire un marché dont le but premier était de créer des liens entre les producteurs et les citoyens-mangeurs , explique Olivier Deruelle.

Le marché public de Gaspé se déroule à la gare intermodale. Photo : Radio-Canada

La MRC souhaite développer des nouvelles habitudes alimentaires, favoriser un retour aux sources et faire découvrir les produits de la région grâce à une démarche d’alimentation de proximité.

« Avant d’exporter nos produits à l’autre bout de la Terre, est-ce qu’on peut commencer par nourrir la population locale, recréer des liens ou avoir une alimentation saine ? Au fond, reprendre du pouvoir sur notre alimentation et notre santé ! » — Une citation de Olivier Deruelle, agent de développement social à la MRC de La Côte-de-Gaspé

En suivant la même idée, le coordonnateur du marché public de Gaspé, Mathieu Millot, a, au gré des marchés, tenté de créer des événements autour de l’alimentation saisonnière.

On s’est dit qu’on allait faire découvrir les courges aux gens et aux enfants, alors on a fait cuire des courges du Jardin de Forillon avec des oignons et des pommes de terre des Jardins de la Maison aux lilas pour en faire un potage pour les commerçants et les gens qui viennent nous voir au marché public , explique-t-il.

« C’est le dernier marché, c’est l’automne et c’est le temps des courges ! » — Une citation de Mathieu Millot, coordonnateur du marché public de Gaspé

Un marché en expansion

Olivier Deruelle constate l’engouement pour les marchés publics à Gaspé, tant de la part de la population que des producteurs et des artisans.

On a commencé il y a trois ans avec huit marchands par marché, et cette année, on aura eu plus de 40 marchands qui seront venus au moins une fois durant la saison, ce qui fait une moyenne de presque 13 marchands par marché , indique M. Deruelle.

Selon lui, le marché est important pour le chiffre d’affaires de certains producteurs. Il estime que certains font jusqu’à 50 % de leurs ventes annuelles lors des marchés.

« Ça reste un outil de vente essentiel pour certains [producteurs], mais ça reste aussi un outil important de prise de contact avec la population, de développement de marché finalement. » — Une citation de Olivier Deruelle, agent de développement social à la MRC de La Côte-de-Gaspé

Antoine Nicolas est le fondateur et le propriétaire de l’entreprise Océan de saveurs, qui offre une gamme de produits de la mer, notamment des algues. Il a participé cet été à plusieurs marchés publics à Gaspé et les répercussions de la présence de son entreprise sont majeures.

L’importance d’un marché public, c’est rencontrer les gens, faire goûter et faire connaître les produits, et c’est de voir aussi le feedback des gens et de comment ils réagissent aux produits , explique-t-il.

Au total, quatorze marchés ont eu lieu à Gaspé au cours de la saison, qui s'est étalée du 9 juillet au 8 octobre.

Avec les informations de Bruno Lelièvre