Québec célèbre ses nouveaux arrivants

Comme chaque année, cette initiative se veut une façon d’informer les immigrants sur les services municipaux disponibles, mais également une possibilité de faire découvrir des traditions québécoises plus ludiques.

Pour la famille Loos, venue de la Polynésie française, c’était une première journée à la cabane à sucre.

Pour le Colombien Alejandro, c'était l’occasion d’apprendre à patiner avec le Bonhomme Carnaval.

Bonhomme Carnaval était présent à cette journée d'accueil. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Tous les moyens ont été utilisés pour séduire les immigrants et arriver à les garder à Québec, mais tout n’est pas question d’économie, a rectifié le maire de Québec, Bruno Marchand.

Si on voit juste l’immigrant comme quelqu’un qui vient remplir une fonction dans un endroit où on a besoin de main-d'œuvre, on se trompe. On va avoir des problèmes sociaux si on voit juste ça comme ça. La personne qu'on accueille ici, c’est un humain. Un humain qui vient vivre ici, qui vient aspirer à des rêves, qui vient aspirer à se créer une nouvelle vie, se protéger d’un endroit où il était insécure. Ce qu’on peut faire comme Ville? Organiser des activités comme ça , a-t-il déclaré.

Moi, j'aime Québec!

Cette année, des Camerounais, des Irakiens, mais surtout des Ukrainiens se sont installés dans la Capitale-Nationale. Plusieurs d'entre eux ont des mots gentils à l’endroit de leur terre d'accueil.

Moi, j’aime Québec! , s’exclame Yassir, arrivé d’Irak, il y a trois semaines.

Les nouveaux immigrants ont pu s'informer sur les différents services municipaux offerts à Québec. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Cet événement survient alors que le gouvernement de François Legault réclame plus de pouvoirs auprès d’Ottawa en matière d’immigration, mais le ministre fédéral de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, a fermé la porte, samedi.

Le gouvernement du Québec a tout ce qu'il faut pour aller chercher plus d'immigrants francophones, s’il le souhaite. Je pense que c'est ce que la population souhaite aussi , a indiqué l'élu à Ottawa.

Parmi les immigrants présents à l’activité, plusieurs racontent ne pas avoir eu de difficultés à se trouver un logement et un emploi au cours des derniers mois.

[Mon conjoint et moi] on travaille. Nos filles sont inscrites dans des écoles primaire et secondaire pas loin de chez nous. On a eu de la chance. On vient de la Polynésie française. Beaucoup de gens ici ne comprennent pas notre démarche, mais on voulait découvrir les saisons , avoue Anne-Marie Loos, en riant.

Avec les informations de Raphaël Beaumont-Drouin