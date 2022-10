Des refuges pour sans-abri : une promesse brisée dans la communauté de Dryden

Cette initiative a été créée en collaboration avec le KDSB , qui estime qu’entre 60 et 80 personnes sont actuellement dans une situation précaire. La ville de Dryden, qui a un important besoin de logement, compte 7 400 habitants.

Le refuge devait ouvrir ses portes du vendredi au dimanche à l’église Dryden Full Gospel Church.

« Nous n’avons plus d’espoir, nous n’avons vu que des promesses brisées. »

Shauna Pinkerton, une travailleuse de soutien communautaire qui a auparavant souffert de dépendance, mène des initiatives de sensibilisation et de distribution de fournitures de réduction de méfaits dans la communauté. Elle dit qu’elle n’a toujours pas de confirmation de la date d’ouverture.

Elle explique que les personnes sans logement sont souvent obligées à dormir à l’extérieur ou sont parfois hébergées chez des membres de la communauté.

Selon le Conseil des services du district de Kenora (KDSB), entre 60 et 80 personnes sont actuellement en situation d'itinérance dans la ville de Dryden.

Mikey Verbonaz, un travailleur de soutien communautaire, accueille entre 9 et 10 personnes chez lui, ils dorment sur son plancher pour éviter de dormir dans le froid.

J’ouvre ma porte pour eux parce qu'ils n’ont pas de logement , dit-il.

Selon Henry Wall, le directeur général du Conseil des services du district de Kenora (KDSB), la communauté s’est opposée au projet et ceci a retardé l’ouverture du refuge.

Il y avait beaucoup d’inquiétude par rapport à l’endroit , dit-il, nous n’avons donc pas pu aller à l’avant.

« Ceci démontre l’importance de l’éducation communautaire, non seulement sur la dépendance et la santé mentale, mais aussi sur la stigmatisation de ceux et celles qui vivent en situation d’itinérance. »