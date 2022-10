Une maison digne d’un musée au Lac-Saint-Jean

Un citoyen de Saint-Edmond-les-Plaines au Lac-Saint-Jean a complètement personnalisé sa propriété grâce à l'ébénisterie. Jacquelin Delisle a mis plus d'une quinzaine d'années à confectionner ses meubles et ses décorations, en plus de créer un petit village western dans sa cour arrière.

Charpentier-menuisier de formation, Jacquelin Delisle est un ébéniste autodidacte. Il travaille le bois recyclé depuis son jeune âge.

Le soir, j'ai hâte de me coucher pour rêver à ça. Souvent quand on a les yeux fermés, on dirait qu'on trouve des solutions, des inspirations. J'ai aussi hâte de me réveiller pour réaliser tout ça , raconte-t-il avec passion.

M. Delisle travaille sur les meubles et la décoration de sa maison depuis plus de 15 ans. Photo : Radio-Canada / Jesica Savard

Le mobilier, le plancher, les moulures, les luminaires... Tout ce qui se trouve dans sa maison a été fabriqué de ses mains. Ses créations sont inspirées de ses voyages aux Etats-Unis.

J'aime tous les animaux, mais on dirait que les chevaux, ça va avec de belles voitures d'époque, avec des aigles, des serpents, alors c'est pour ça que j'ai décoré ma maison comme ça. Après, la nature, toutes les essences de bois aussi. J'ai manqué de place dans la maison, mais là c'est pas grave parce que j'en fait à l'extérieur.

Ce vaisselier est le meuble dont M. Delisle est le plus fier. Photo : Radio-Canada / Jesica Savard

M. Delisle n'a pas seulement transformé l'intérieur de sa résidence. Sa cour arrière fait également tourner les têtes. On croirait mettre les pieds dans un petit village western, au cœur duquel une église miniature a été construite.

M. Delisle est tellement passionné par l'ébénisterie, qu'il a créé un véritable village western dans sa cour arrière. Photo : Radio-Canada / Jesica Savard

Avis aux intéressés, sa maison-musée pourrait éventuellement être à louer, question de faire vivre aux gens une expérience hors du commun.

D'après le reportage de Béatrice Rooney