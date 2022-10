Une vague d’infections respiratoires fait suffoquer les hôpitaux pour enfants

En première ligne, le Dr Christos Karatzios, infectiologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal, constate une augmentation plus raide que les autres années des infections respiratoires en ce début d’automne où la reprise scolaire et l’arrivée des frimas génère traditionnellement son lot de maladies.

Nez qui coule, maux de gorge, fièvre, courbatures… Depuis la fin de l’été, ses jeunes patients présentent des symptômes d’asthme sévère, des bronchiolites, mais aussi des méningites virales qu’il diagnostique un peu plus que la normale et des pneumonies virales provoquées par le virus respiratoire syncytial (VRS), énumère le Dr Karatzios.

En interne, la consigne vise à désemplir les chambres pour accueillir de nouveaux patients face aux très longues listes d’attente pour entrer à l’hôpital.

Dernier recours

Au CHU Sainte-Justine, le Centre hospitalier mère-enfant, les familles sont invitées à se tourner vers des ressources alternatives si le cas de l’enfant n’est pas urgent. L'hôpital reçoit plus de 300 patients par jour actuellement.

Les services d'urgence étant très sollicités, le CHI Sainte-Justice rappelle que ce service doit être réservé aux enfants qui sont gravement malades ou blessés. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

Le Dr Karatzios rappelle toutefois qu’un bébé âgé de moins d’un mois présentant des symptômes de fièvre devrait être vu à l’urgence nonobstant l’achalandage.

En outre, la pénurie d’analgésiques pour enfants complique la donne.

Sabrina Gendron, mère d'un garçon de 15 mois, ne cache pas son inquiétude face aux rechutes toutes les deux semaines de son fils dont les médecins ont diagnostiqué une bronchiolite.

Quand il est entré à la garderie, il a attrapé toutes les maladies , raconte Mme Gendron. Elle pense que l’isolement social imposé par les mesures sanitaires n’a pas contribué à renforcer le système immunitaire de son fils.

Sabrina Gendron, mère d'un garçon de 15 mois, associe les épisodes de détresse respiratoire de son fils à un système immunitaire défaillant dû à l'isolement des contacts lors des restrictions sanitaires. Photo : Radio-Canada

L’effet bébé-COVID? On s’est tellement privé de les montrer à tout le monde, que peut-être ça a eu un impact sur leur système immunitaire , croit-elle.

Pénurie de médecins de famille

Selon Alex Munter, président-directeur général du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), le difficile accès à un médecin de famille contribue indubitablement à surcharger les urgences, les familles ne sachant pas vers quel autre service de santé se tourner.

La croissance de la demande et la diminution des points d’accès [à la santé] se traduisent par des urgences très occupées et des attentes inacceptables , reconnaît-il.

« Il y a 5-10 ans, les gens auraient pu se tourner vers un médecin de famille ou un pédiatre, [mais aujourd’hui], ils se rendent à l’urgence, car c’est la seule option. » — Une citation de Alex Munter, président-directeur général du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario

Or, quand les services d’urgences sont davantage sollicités, d’autres secteurs doivent leur fournir des ressources, ce qui a pour conséquence d’annuler des rendez-vous médicaux ou des chirurgies jugées moins urgentes, ajoute Alex Munter.

Ce sont des rendez-vous en clinique [reportés], pour lesquels les enfants ont déjà trop attendu , ajoute-t-il en pointant toute de même un risque pour la santé et le développement des jeunes patients.

Vendredi, le taux d’occupation du CHEO était de 124 % dans les unités de soins aux patients hospitalisés. Nous sommes en train de créer d’autres ressources , assure M. Munter en évoquant l’ajout de deux cliniques, ainsi que l’embauche de personnel de prétriage pour voir un médecin chez les patients qui n’en ont pas.

Non seulement le taux d’achalandage est plus élevé, mais les patients admis sont plus malades, indique le CHEO .

Nous n’avons jamais connu une hausse soutenue comme celle des six derniers mois , résume le PDG de l'établissement hospitalier, toujours confronté à un difficile recrutement de personnel en santé.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau