Sur l’île de Vancouver, une usine de papier réduit indéfiniment sa production

Selon l’entreprise Paper Excellence, propriétaire de l’usine Catalyst Crofton, cette réduction d’activité est due à une augmentation substantielle des coûts et à un marché du papier chinois affaibli, que l’usine alimente.

L’intersection de ces pressions a impacté la viabilité financière de l’activité du papier , peut-on lire dans un communiqué de presse.

La ministre des Forêts de la province, Katrine Conway, explique que les marchés internationaux du papier déclinent depuis une décennie alors que la technologie a changé la façon dont nous communiquons.

Le maire de North Cowichan Al Siebring indique que cette annonce crée de l’incertitude. Parce que la réduction de l’activité est indéfinie, dit-il, cela rend les choses difficiles pour les employés de se projeter et de prendre des décisions financières.

Paper Excellence dit comprendre les épreuves que traversent ses employés et assure vouloir minimiser les impacts, notamment en discutant avec les syndicats. La section locale 1132 du syndicat Unifor, qui représente un peu plus de la moitié des 150 employés syndiqués, assure que l’entreprise a été extrêmement juste et qu’il y a déjà des opportunités d'emploi pour environ quatre mois à Port Alberni, à 129 kilomètres de là.

Le président de la section locale d’Unifor, Travis Gregson, reconnaît néanmoins que la fermeture va avoir un impact énorme sur la communauté.

Mais tout n’est peut-être pas perdu, car un vice-président de Paper Excellence, Graham Kissack, explique que l'entreprise espère pouvoir relancer la production à l’avenir et engager à nouveau les employés impactés par la réduction de l’activité.

Les opérations de pâte à papier de l'usine, quant à elles, se poursuivent.

Avec des informations d’Adam van der Zwan