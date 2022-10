Le nombre de jours de pluie pourrait doubler en Arctique d’ici l’an 2100

Le nombre de jours pluvieux pourrait doubler dans cette région, selon une nouvelle projection de l'American Geophysical Union. Cette étude a été publiée dans le journal de l'organisation, intitulé Earth's Future.

Des scientifiques chinois et néerlandais ont utilisé des modèles climatologiques pour prédire les précipitations dans l'Arctique jusqu'en 2100.

Non seulement il pleuvra plus souvent dans la région, mais les précipitations s'abattront plus tôt au printemps et devraient s'étendre au centre de l'océan Arctique et à l'intérieur du Groenland.

Selon l'auteur principal de l'article, Tingfeng Dou, de l'Université de l'Académie chinoise des sciences, cela pourrait signifier l'arrivée d'un nouvel Arctique .

« Par le passé, les pluies étaient limitées aux extrémités de la calotte glaciaire du Groenland. » — Une citation de Tingfeng Dou, auteur principal et professeur à l'Université de l'Académie chinoise des sciences

L'étude indique que des pluies plus fréquentes et plus intenses pourraient accélérer la fonte du pergélisol, ce qui libérerait un grand volume de gaz à effet de serre, diminuer la couche de neige et réduire la banquise.

Les scientifiques anticipent aussi une hausse des périodes de pluie sur la neige, ce qui pourrait nuire à l'alimentation d'animaux comme les rennes, car leur nourriture pourrait être emprisonnée sous la glace. En conséquence, ce changement climatique pourrait aussi toucher ceux qui dépendent de la chasse ou de l'élevage de ces animaux.

« Même une pluie normale peut être considérée comme un événement extrême dans les régions polaires. » — Une citation de Tingfeng Dou

Mark Serreze, directeur du National Snow and Ice Data Center de l'Université du Colorado à Boulder, n'a pas été impliqué dans cette étude. Selon lui, il est arrivé que des dizaines de milliers de rennes ou de bœufs musqués périssent parce qu'ils ne pouvaient plus creuser dans le sol gelé après une averse.

Ces répercussions peuvent toucher plusieurs générations, note-t-il. Ce sont des effets assez importants. En constaterons-nous davantage si les changements climatiques se poursuivent? C'est là la vraie inquiétude.

M. Serreze dit que l'air peut transporter plus de vapeur d'eau dans un environnement plus chaud, ce qui provoque plus de précipitations. Et s'il fait plus chaud, il pleuvra plus souvent qu'il neigera.

L'étude démontre que les changements dans les précipitations sont surtout attribuables au réchauffement rapide de l'Arctique. Dans cette région, le réchauffement est beaucoup plus rapide que la moyenne mondiale. L'augmentation des précipitations contribue aussi à ce phénomène.

D'autres scientifiques conviennent que l'Arctique se réchauffera au 21e siècle.

Michelle McCrystall, une chercheuse postdoctorale de l'Université du Manitoba, a publié en novembre dernier une étude qui prédisait que l'Arctique recevra plus de pluie que de neige d'ici 2050. Les stations météorologiques ont déjà constaté la transition des chutes de neige vers la pluie.

« Ce qui nous stupéfie vraiment, c'est le rythme de ces changements. » — Une citation de Michelle McCrystall, chercheuse postdoctorale à l'Université du Manitoba

Mme McCrystall énumère les conséquences possibles d'une augmentation des pluies dans l'Arctique : des changements dans les courants océaniques, une augmentation du niveau de l'eau et une hausse de la présence de phytoplanctons.

Elle met aussi en garde contre des changements climatiques sous de plus basses latitudes, notant qu'une puissante tempête de neige, surnommée « la Bête de l'Est », qui avait frappé l'Europe en 2018, a été causée par la réduction de la banquise dans la mer de Barents.