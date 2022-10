La communauté afghane d’Ottawa mobilisée contre la violence à l’endroit du peuple hazara

La communauté minoritaire hazara a récemment été la cible d'attaques meurtrières. Le 30 septembre dernier, au moins 35 personnes, majoritairement des filles, ont perdu la vie dans un attentat suicide contre un centre de formation d'étudiants situé dans un quartier abritant la communauté hazara, à Kaboul, selon la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA). L’attentat a également fait des dizaines de blessés.

Deux autres attentats contre la communauté hazara ont également ciblé des écoles en avril dans le même quartier.

Environ 200 personnes réunies à Ottawa ont scandé : Arrêtons le génocide des Hazaras .

Rahimeh Mirzad, d’origine afghane hazara. Photo : Radio-Canada

Nous, on est d’origine ethnique hazara et depuis toujours on nous a écrasé. On nous a retiré tous nos droits depuis des siècles. On n’a pas le droit d’étudier, on ne peut pas travailler en Afghanistan. [...] Chez nous, les gens de notre ethnicité, on nous retirait de l’école, on ne nous permettait pas de participer dans les groupes de sport … , raconte Rahimeh Mirzad, d’origine afghane hazara.

« Je demande seulement la justice. Je veux qu’on entende notre voix. Je veux que le gouvernement du Canada, notre premier ministre, entende notre voix et qu’il fasse sa part. » — Une citation de Rahimeh Mirzadm d’origine afghane hazara.

Les manifestants souhaitent que la communauté internationale et le Canada condamnent ces attaques contre la communauté minoritaire hazara et les reconnaissent comme étant un génocide.

Ahmadseyar Lalee, un manifestant et défenseur des droit humains. Photo : Radio-Canada

Nous sommes ici pour dénoncer toutes les discriminations qui sont subies en Afghanistan. Nous sommes ici pour demander aux gens de dénoncer et nous tenir debout. C’est le temps de demander justice pour l’Afghanistan pour les gens, pour le droit des femmes, pour le droit des Hommes, pour la démocratie. L’Afghanistan est entre les mains d’un groupe terroriste et nous demandons au monde entier de se tenir debout avec nous pour les droits de la personne en Afghanistan , a lancé Ahmadseyar Lalee, qui se décrit comme un défenseur des droits de la personne.

La communauté minoritaire hazara a été lourdement visée ces dernières années et depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, ont dénoncé les manifestants.

Avec les informations de Rosalie Sinclair