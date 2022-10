Un arnaqueur sentimental derrière les barreaux au Québec après son arrestation en Ontario

C’est un soulagement pour Andréa Speranza, une des victimes présumées du fraudeur sentimental.

Je me sens soulagé que les autres victimes et moi-même allons obtenir justice , explique la femme originaire d’Halifax.

La police régionale de York a arrêté mercredi André Marcel Vautour, 47 ans, lequel n’a pas d’adresse fixe, d’après des informations transmises par la police au Québec leur ont transmis des informations sur sa situation. L’homme était suspecté de vivre à Vaughan et faisait l’objet d’un mandat d’arrestation.

Il fait face à des accusations de fraude. Il doit être entendu mardi à Drummondville.

C’est l’unité pour les délinquants à risque élevé qui a procédé à l’arrestation dans un hôtel de Markham, dans la banlieue nord de Toronto

[André Marcel Vautour] a été arrêté et transporté au Québec afin que les services de police puissent poursuivre avec l’enquête et l’accusation , indique la constable Maniva Armstrong, porte-parole de la police régionale de York.

Elle ajoute que la police continue de recevoir de nombreux rapports d’arnaque sentimentale, aussi appelée arnaque amoureuse. Elle explique que dans ces stratagèmes, les fraudeurs se créent de fausses identités, souvent détaillées.

Certaines victimes sont nouvelles dans la région, dans le pays, certaines sont à un moment de leur vie où elles sont très vulnérables et tombent entre les griffes des arnaqueurs. Ils entrent en contact avec la victime. Ils se créent un personnage fictif et ils leurrent leur victime en la prenant par les sentiments et en usant de leurs vulnérabilités , détaille la policière.

Elle ajoute que les romances se développent rapidement et les victimes sont alors fortement impliquées dans la relation au point de vouloir aider les arnaqueurs lorsque ceux-ci en viennent à demander de l’argent.

Maniva Armstrong rappelle l’importance de savoir rester garde lorsqu’on est amené à parler avec des personnes rencontrées sur des sites de rencontre qui sont essentiellement des personnes qui nous sont étrangères.

Une arnaque qui aurait coûté 5000 $

Andréa Speranza allègue de son côté que sa romance avec André Vautour lui aurait coûté de milliers de dollars.

Au bout du compte, j’ai perdu 5000 $, mais il y a plus d’une vingtaine de victimes dont certaines qui ont perdu plus de 100 000 $, donc je suis plutôt chanceuse , estime-t-elle.

Elle a lancé un groupe de victimes en ligne et est ainsi entrée en contact avec de présumées victimes dans huit provinces, dont l’Ontario, mais également dans d’autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe ou l’Asie du sud-est.

On ne veut pas se réjouir trop vite. Les victimes vont obtenir justice dans le sens où elles recevront une compensation appropriée par rapport à ce qu’elles ont perdu, mais rien ne rattrapera les cicatrices émotionnelles et dévastatrices dont elles ont souffert , insiste Andréa Speranza.

Avec des informations de Chris Glover