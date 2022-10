Gouvernement et opposition divergent sur la dernière enquête sur la population active

La dernière enquête sur la population active de Statistique Canada publiée vendredi montre des différences d'interprétation entre le gouvernement et l’opposition en Saskatchewan.

La Saskatchewan a connu une faible croissance du taux d'emploi et occupe la dernière place au pays avec 1,1 % d'août à septembre 2022. L’Alberta a enregistré la plus forte croissance avec 4,3 %.

Toutefois, la province a enregistré le taux de chômage le plus bas au pays, soit 4,1 % devant la Colombie-Britannique, le Québec et le Manitoba, les trois autres provinces avec les taux les plus bas au Canada. La moyenne nationale se situe à 5,2 %.

Selon le Nouveau Parti démocratique ( NPD), le taux de croissance de l'emploi est le pire au pays.

Le parti d’opposition explique que la province avait le plus faible taux de croissance de l'emploi au pays en septembre, soit 1,1 %.

Cette province a tellement de potentiel. Nous avons les gens, l'innovation et nous avons la volonté , a réagi la cheffe du NPD , Carla Beck.

Mme Beck a ajouté que le premier ministre Scott Moe et le Parti de la Saskatchewan se contentent d'être avant-derniers ou derniers au Canada .

De son côté, Scott Moe a indiqué que la Saskatchewan a des raisons d’être fière.

Dans un message tweeter, M. Moe a souligné que le taux de chômage était le plus bas au Canada, ce qui indique une forte croissance des marchés du travail de la province.

Une enquête similaire réalisée au mois d’avril a montré que la province a perdu 4500 emplois, malgré le fait que le taux de chômage national soit tombé à un niveau record.