thaïs dévoile sa pop douce sur Tout est parfait, son premier album

« Et maintenant tout va bien, je ne sais plus trop où je vais, mais tout est parfait » chante l’autrice-compositrice-interprète thaïs sur son tout premier album Tout est parfait, qui est paru vendredi après un été de concerts un peu partout au Québec.

Dans cet opus de dix chansons publié sur l’étiquette Bravo musique, la jeune chanteuse raconte d’une voix feutrée la mélancolie du temps qui passe et les relations qui se nouent et se dénouent .

Sentiments perdus parle d’une rupture amoureuse irréparable, malgré une proximité émotionnelle qui ne semble pas vouloir s’estomper. Banksy évoque le spectre d’un ancien amour qui s'échappe dans les rues de la ville. Arrête de danser fait l’autopsie d’une relation décevante.

Triste, thaïs? Parfois. Mais l’artiste laisse souvent entrevoir des filets de lumières dans ses textes. Les arrangements musicaux, synthétiques et planants, peuvent même inviter à la danse.

J’aime bien explorer les contradictions. C’est triste, c’est mélancolique, je me sens seule, mais j’en ris un petit peu aussi, même si ce n’est pas foncièrement drôle à la première écoute. Il y a un petit côté "bon, ben, je vais danser!" , lance-t-elle en entrevue avec Radio-Canada.

Cette dualité se retrouvait d’ailleurs déjà sur les deux microalbums de thaïs parus plus tôt cette année, et qui ont servi de matière première pour Tout est parfait. Ceux-ci sont séparés en deux actes , le premier offrant des titres plus énergiques, et le second, des chansons enveloppantes.

De malajube et de Coeur de pirate

Si thaïs a découvert la musique à l’âge de huit ou neuf ans avec Avril Lavigne - j’avais demandé une guitare électrique à Noël, j’ai reçu une guitare acoustique, j’ai été très déçue -, c’est plutôt d’Emily Haines (Metric), de Serge Gainsbourg et de Malajube qu’elle tient son inspiration.

Tout le monde me dit : calme-toi avec Malajube! Le groupe est terminé! dit-elle en riant. Mais rien y fait : la jeune artiste apprécie le côté naturel et instinctif de la formation québécoise, qui utilise sa voix comme instrument, quitte à ce que les paroles soient parfois inaudibles.

Il y a aussi un peu de Coeur de pirate sur Tout est parfait, qui joue le rôle de mentore pour thaïs, et qui pilote l’étiquette Bravo musique.

Elle est toujours de bon conseil , dit thaïs, qui a assuré la première partie de la chanteuse de Comme des enfants en 2022. « Autant au niveau de la carrière qu’au niveau musical ».

« Son oreille est très importante pour moi. » — Une citation de thaïs, en parlant de Coeur de pirate

L’autrice-compositrice-interprete estime que son nouvel opus Tout est parfait est la suite logique de ce qu’elle avait entamé avec Paradis artificiels, microalbum paru en 2020, mais avec plus d’ambition et de moyens.

On y retrouve une instrumentalisation plus chargée, avec plus d’instruments naturels . J’ai voulu revenir à mes influences plus classiques ,dit celle qui a étudié la guitare classique au cégep avant d’explorer le cinéma et les arts visuels à l'Université.

J’ai eu plus de moyens pour faire plus de choses , résume thaïs.

La jeune artiste passera le mois d’octobre en concert en France, où elle est née, avant de revenir au Québec, où elle a grandi, pour un spectacle à Coaticook le 28 octobre. Elle sera ensuite de passage à Ottawa et à Saint-Hyacinthe.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Katerine Verebely, chroniqueuse culturelle à l'émission Dessine-moi un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.