La Ville d’Amos remporte un prix pour la qualité du quartier des jeunes

Le quartier des jeunes désigne un ensemble d'infrastructures destiné aux enfants et aux adolescents, dont une maison des jeunes, un skate parc, un complexe sportif et une maison du baseball.

Le maire d'Amos, Sebastien D'Astous, se dit très fier de la ville, qui s'est imposée dans la catégorie des municipalités de 10 000 à 25 000 habitants.

C'est beaucoup de petits projets qui ont été imbriqués pour faire le quartier des jeunes. Il y a eu beaucoup de partenaires et des équipes bénévoles différentes, c'est ça qui a fait un tout et c'est le tout qui est magnifique , dit fièrement Sebastien D'Astous.

Le skate park d'Amos Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le maire croit que cette reconnaissance offre une certaine notoriété à la municipalité en plus de valoriser les programmes qu'elle instaure pour les adultes de demain.

On a beaucoup de jeunes familles, on veut que les jeunes puissent grandir dans un endroit sein et sécuritaire, qu'ils puissent se côtoyer et on veut qu'il y ait dune panoplie d'activités de sport et de loisir disponibles pour eux , dit-il.

Il espère contribuer à attirer de nouvelles familles avec de telles initiatives, et inculquer de la fierté aux jeunes.

Le prix obtenu par la municipalité était remis par l'Association québécoise du loisir municipal dans le cadre de sa Conférence annuelle. L'événement s'est tenu à Saint-Hyacinthe entre le 5 et le 7 octobre.

La Ville d'Amos a soumis elle-même sa candidature pour obtenir ce prix.