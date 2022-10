Hockey Canada : des commanditaires suspendent une association devenue « impossible »

Les marques ont donné une chance à Hockey Canada de faire la bonne chose , observe l'analyste. Mais au final, la résistance et l’arrogance de l’organisation ont conduit ces entreprises à retirer leurs billes du jeu , résume-t-elle en entrevue sur les ondes de RDI.

Hockey Canada est dans la tourmente depuis le mois de mai, lorsqu’il a été révélé que l'organisation a réglé à l'amiable une poursuite avec une présumée victime qui alléguait avoir subi un viol collectif par huit joueurs de hockey, dont des membres de l'édition 2018 d'Équipe Canada junior. Une seconde affaire alléguée de viol collectif — impliquant des membres de l’équipe nationale junior 2002-2003 — est venue ajouter à l’embarras de Hockey Canada, en juillet.

L'existence d'un deuxième fond secret servant à compenser les victimes d’agressions sexuelles, révélée par le Globe and Mail en début de semaine, n'a rien fait pour taire les critiques.

Mais malgré des appels incessants pour un changement de culture à l’interne et un ménage au sein de la direction de l’organisme — qu'ils soient formulés par les fédérations provinciales ou le premier ministre canadien — la fédération sportive refuse de céder.

Cette semaine encore, Hockey Canada a continué de défendre ses dirigeants devant le Comité permanent du patrimoine canadien. Samedi, CBC a appris que l'élection du conseil d'administration de l’organisme, initialement prévue en novembre, a été reportée d’un mois.

Dans ce contexte, le maintien de liens avec Hockey Canada était devenu tout simplement intenable pour certaines entreprises, juge Martine St-Victor.

L’experte en marketing estime à ce titre fort révélatrice la présence des mots confiance et valeurs dans les communiqués des divers commanditaires qui ont fait le choix de passer à un autre appel.

« Hockey Canada continue de résister à mettre de l’avant des changements significatifs et nous ne pouvons plus poursuivre notre collaboration en toute confiance » — Une citation de Canadian Tire

Elle note qu’une entreprise comme Nike, qui se positionne comme une marque pour l’équité et la justice sociale depuis plusieurs années , ne peut absolument plus s’associer à une organisation comme Hockey Canada .

Un argument qui vaut tout autant pour Tim Hortons et Canadian Tire. Ces compagnies juge-t-elle, ne veulent tout simplement pas être associés à une marque aussi peu repentante par rapport à la violence faite aux femmes .

Ray Lalonde, expert en marketing du sport, voit pour sa part un message fort envoyé par des entreprises associées depuis longtemps au hockey canadien.

Canadian Tire, Banque Scotia, et Tim Hortons sont des piliers du hockey canadien depuis des décennies . À ses yeux, quand ces trois-là se retirent, c’est parce qu’ils sont vraiment dégoûtés de la situation .

Le bijou de Hockey Canada en péril?

Outre le message envoyé par ces entreprises, c’est un dur coup financier qui est porté à Hockey Canada.

La pression financière risque de faire exploser la situation, parce que Hockey Canada ne peut pas fonctionner sans fonds fédéraux, et ne peut pas fonctionner sans un appui de partenaires marketing importants explique Ray Lalonde.

Rappelons que le gouvernement fédéral a gelé les fonds octroyés à la fédération en juillet dernier. En temps normal, les aides gouvernementales représentent 6 % des revenus de Hockey Canada. Les 27 % qui viennent des commanditaires représentent une source de revenus beaucoup plus importante pour l'organisme.

L’impact sur le prochain Championnat mondial de hockey junior, dont la tenue est prévue du 26 décembre au 5 janvier à Halifax et à Moncton, pèse également lourd dans la balance.

Car ce tournoi est une véritable vache à lait qui génère beaucoup de dollars et de visibilité pour Hockey Canada — ainsi que son partenaire de diffusion, TSN.

Des recettes remises en question par le retrait des commanditaires.

À deux mois de l’événement, qu’est-ce qu’on fait? Lorsque nos commanditaires ne veulent plus être visibles sur la bande et la patinoire? Qu’est-ce qu’on fait quand le logo de Nike apparaît sur les chandails des joueurs et que Nike n’est plus partenaire avec nous? , se demande Ray Lalonde.

Plus fondamentalement encore, les provinces hôtes du tournoi doivent se demander si elles veulent toujours aller de l’avant avec cet événement d’envergure.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et son homologue de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, souhaitent tous les deux voir du changement dans l’organisation de Hockey Canada. Sans quoi, préviennent-ils, le tournoi pourrait ne pas avoir lieu. Blaine Higgs s’est engagé à prendre une décision à ce sujet d’ici la fin du mois.

D'après Ray Lalonde, il n'est pas exclu que la Fédération internationale de hockey sur glace puisse elle-même décider d'intervenir.