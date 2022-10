Des élèves du secondaire en mode protection des zones humides à Regina

Quarante-sept élèves de l’école secondaire Dr Martin LeBoldus agissent à titre de coordonnateurs du McKell Wascana Conservation Park, le troisième centre de conservation du genre en Saskatchewan, et le 27 e au Canada.

Ce partenariat entre l’école et Canards illimités Canada vise à transformer le parc de 70 hectares dans l’est de Regina en centre d’excellence des milieux humides.

Dans le cadre de ce réseau national de préservation de la nature, des étudiants mènent des projets de conservation et des relations communautaires au sein des zones humides, tout en apprenant davantage sur la place de celles-ci au sein de l’écosystème.

Les élèves peuvent déterminer les activités de conservation auxquelles ils participeront, pouvant choisir de construire des nichoirs artificiels pour des oiseaux ou de filtrer l’eau dans le Wascana Creek, notamment, afin d’améliorer la qualité du ruissellement. Photo : Radio-Canada / Ethan Williams

Le milieu humide de McKell Wascana, par exemple, agit à titre de filtre pour l’eau en plus de servir de résidence pour de nombreuses espèces animales. Ces milieux peuvent aussi retenir le carbone, plutôt que de le relâcher dans l’atmosphère.

En tant qu’étudiante, je trouve que la plupart des gens apprennent mieux quand c’est kinesthésique , explique Mireya Zigler, élève de dixième année à l’école secondaire Dr Martin LeBoldus.

Mireya Zigler, elle-même la fille d’un enseignant en science de l’environnement à Martin Collegiate, à Regina, est passionnée par la science et les questions environnementales. Photo : Radio-Canada / Ethan Williams

Si tu sors, et que tu vis ce que tu dois apprendre, ça permet de mieux absorber l’information, en tous cas avec beaucoup plus de facilité que si on te demande d’apprendre des choses par coeur , explique Mireya Zigler.

Sa collègue Kaylee Lawrence abonde dans le même sens.

On passe beaucoup de temps en classe et ça peut devenir ennuyant parfois , affirme Kaylee Lawrence. C’est vraiment une belle expérience ici, et ça nous permet de passer du temps en nature.

Directrice de l’éducation nationale au sein de Canards illimités Canada, Mariana Bolla précise que le projet demande un investissement additionnel de la part des enseignants qui y participent.

Le professeur de science à l’école secondaire Dr Martin LeBoldus, Desmond Hartney, affirme que l'intérêt de ses étudiants pour l'environnement s'est amplifié depuis ce partenariat avec Canards illimités Canada. Photo : Radio-Canada / Ethan Williams

Le professeur de science à l’école secondaire Dr Martin LeBoldus, Desmond Hartney, intégrait déjà des activités extérieures dans ses plans de cours. Le projet de Canards illimités a donc coïncidé avec ses propres démarches. Ses élèves, dit-il, sont fébriles à l’idée de travailler sur le terrain.

Ils ressentent une certaine responsabilité à son égard , explique M. Hartney. Ils deviennent des défenseurs de l’environnement, pas seulement de la zone humide qu’ils tentent de protéger, mais de la ville et de la province en général.

J’espère juste que les gens vont apprendre à respecter l’environnement , renchérit Mireya Zigler. J’espère que ça a un impact positif sur chacun d’entre nous.

Avec les informations d'Ethan Williams