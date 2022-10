Deux jeunes sœurs brûlées au visage par la sève d’une plante toxique en C.-B.

Les deux sœurs ont en fait cueilli dans le jardin de leurs grands-parents une euphorbe de Corse, une plante invasive originaire de la Méditerranée dont la sève peut causer des brûlures, des gonflements, des rougeurs et des cloques, et qui peut être toxique si elle est ingérée.

Sandra Nimmo explique avoir trouvé ses petites filles avec le visage enflé le lendemain matin de la cueillette, et les avoir traitées avec des médicaments contre les allergies.

[Mes] petites-filles allaient bien, elles rigolaient en voyant leurs visages dans le miroir et cela n’a pris qu’une semaine et demie à disparaître , a déclaré la grand-mère à l'Invasive Species Council of B.C. (ISCBC). Cet organisme à but non lucratif qui oeuvre pour stopper la propagation des espèces invasives dans la province lui a fourni des informations pour déterrer la plante.

Les deux enfants ont cueilli la plante toxique dans le jardin de leurs grands-parents. Photo : Fournie par Invasive Species Council of B.C.

Choisir ses plantes en fonction de la biodiversité

L'euphorbe de Corse est invasive, c’est-à-dire qu’elle n’est pas indigène à l’environnement où elle se propage. L' ISCBC explique que sans prédateur naturel, les plantes invasives peuvent envahir une zone, apporter des maladies et menacer la biodiversité en entrant en compétition avec les plantes indigènes pour les ressources en eau et nutriments.

Selon la directrice générale de l’ ISCBC , Gail Wallin, 60 % des espèces invasives, dont l’euphorbe de Corse, sont plantées de manière intentionnelle en Colombie-Britannique. Parmi elles, il y a la renouée du Japon, le genêt à balais et la berce du Caucase.

Gail Wallin encourage les jardiniers à arrêter de planter l’euphorbe de Corse et à faire des choix plus responsables.

« Il y a de nombreuses plantes invasives que les jardiniers plantent, car elles ont l'air exotiques, magnifiques, jamais vues auparavant. Ce sont des signes qu'elles sont probablement invasives. » — Une citation de Gail Wallin, directrice générale, ISCBC

L' ISCBC propose un guide en ligne pour faire des choix plus en accord avec la protection de la biodiversité.

D’après les informations d’Ali Pitargue