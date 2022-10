250 cétacés meurent échoués en Nouvelle-Zélande

Les cétacés se sont échoués vendredi au nord-ouest de l'île, a rapporté le ministère de la Conservation de Nouvelle-Zélande.

Nous ne remettons pas les dauphins-pilotes activement à l'eau en raison du risque d'attaques de requins pour les humains et les [cétacés] eux-mêmes , a-t-il expliqué dans un communiqué.

Le ministère a ajouté qu'une équipe spécialisée a euthanasié les animaux qui avaient survécu pour leur épargner des souffrances supplémentaires, en présence de membres de peuples autochtones de Nouvelle-Zélande et de l'île Chatham.

Tous les dauphins-pilotes échoués sont maintenant morts et leurs corps seront abandonnés pour se décomposer naturellement sur place , a précisé le ministère de la Conservation.

Selon lui, de tels échouages ne sont pas inhabituels dans l'archipel des îles Chatham, situé à l'est de l'île du Sud – l'une des deux plus grandes îles de la Nouvelle-Zélande. Le ministère a mentionné que l'échouage le plus important parmi ceux répertoriés a été observé en 1918, avec 1000 cétacés.

Il y a un peu plus de deux semaines, environ 200 dauphins-pilotes ont péri sur une plage de Tasmanie, en Australie. 44 mammifères avaient pu être remis à l'eau.

Causes inconnues

Les causes de ces importants échouages ne sont pas totalement connues.

Des chercheurs ont suggéré qu'ils pourraient être causés par des groupes de cétacés qui s'égareraient après s'être nourris trop près de la côte.

Ces globicéphales – l'autre nom des dauphins-pilotes – qui peuvent mesurer jusqu'à six mètres, étant des animaux très sociables, ils peuvent suivre les membres de leur groupe qui s'égarent et se retrouvent en danger.

En Nouvelle-Zélande, environ 300 animaux s'échouent chaque année selon les données officielles.

Il n'est pas rare qu'un seul échouage concerne des groupes de 20 à 50 cétacés, voire des centaines lorsqu'un groupe important de mammifères est impliqué, comme en 2017, quand 700 dauphins-pilotes se sont échoués ensemble sur la côte néo-zélandaise.