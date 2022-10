Les grands cervidés de retour en force en bordure du réseau routier

Il rappelle aux conducteurs que la plupart des collisions avec de grands cervidés surviennent en octobre et en novembre.

Le MTQ précise que les chevreuils, les orignaux et les caribous se font généralement plus présents à proximité des routes à deux moments de la journée : à l'aube et au crépuscule.

L'organisation indique également qu'ils sont reconnus pour être à la fois nerveux et imprévisibles.

Par conséquent, les conducteurs sont invités à ralentir immédiatement s'ils ont l'impression que des cervidés se trouvent à proximité de la chaussée, et ce, même si des clôtures ont été installées pour restreindre leurs déplacements à plusieurs endroits stratégiques dans la province.

De telles barrières ont notamment été érigées dans la réserve faunique des Laurentides.