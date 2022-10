Une erreur informatique risque d’affecter les élections dans deux quartiers à Thunder Bay

Deux quartiers électoraux de la ville de Thunder Bay pourraient subir les conséquences d’une erreur de système de vote en ligne dans l’éventualité d’une course serrée lors du scrutin municipal qui aura lieu le 24 octobre.

Lors de la première journée de vote par anticipation mercredi, certains électeurs du quartier McKellar ont reçu un bulletin de vote virtuel sur lequel étaient marqués les noms des candidats du quartier de Red River.

La greffière de la ville, Krista Power, a signalé le problème vendredi matin après avoir été avertie par un électeur. Selon elle, il s’agit d’ une anomalie isolée.

Une erreur dans le programme du fournisseur de service de vote en ligne serait la source du problème. En conséquence, le service a été interrompu pendant une courte durée mercredi après-midi.

La greffière de Thunder Bay, Krista Power, assure que seulement 27 électeurs du quartier McKellar ont été touchés. Photo : CBC/Matt Vis

Ce que nous savons c’est quand et comment les gens envoient leur bulletin de vote , explique Mme Power. Nous savons parce que nous devons enlever des gens de notre liste d’électeurs et marquer quand ils ont voté et de quelle façon.

Seuls 27 électeurs ont été touchés par l’erreur, ce qui représente à peine 0,2 % des électeurs dans le quartier McKellar.

Mais dans l’éventualité d’une victoire par moins de 27 voix dans l’un des deux quartiers touchés, la ville n’aurait pas le choix de déclencher une élection partielle.

C’est important de faire preuve de transparence

Mme Power assure que cette erreur ne menace pas les autres courses au conseil municipal ni à la mairie. Cependant elle ne sait toujours pas comment [les électeurs] ont fait pour voter.

Nous voulons vraiment que les gens ne perçoivent pas ceci comme une raison pour ne pas voter. Ils doivent continuer de participer , explique-t-elle.

« Nous voulons les rassurer que nous partageons cette erreur puisque c’est important de faire preuve de transparence » — Une citation de Krista Power, greffière de la Ville de Thunder Bay

L’un des candidats dans le quartier de Red River, Jason Veltri, dit avoir discuté de la situation avec Mme Power vendredi.

Jason Veltri est l'un de six candidats qui veulent représenter Red River au conseil municipal de Thunder Bay. Photo : CBC/Matt Vis

J’ai confiance en l’intégrité du processus électoral. Ils ont corrigé le problème en testant le système , dit-il. Je crois que l’élection continuera d’être ouverte, juste et transparente. Je suis satisfait de la réponse de la greffière.

En plus de M. Veltri, Brad Ford, James Dean Marsh, Martin Rukavina, Katherine Suutari et Michael Zussino se présentent dans le quartier de Red River.

Dans celui de McKellar, Cory Bagdon, Stephanie Danylko, Brian Hamilton, et Lori Paras sont candidats.

Il se peut que l’impact soit nul. Le conseiller de Red River ou de McKellar pourrait gagner par plus de 1000 voix, ce qui ferait de ceci un problème beaucoup moins important , estime Mme Power.

Son équipe a contacté d’autres bureaux municipaux en Ontario qui utilisent le même système que Thunder Bay afin d’éviter que ce problème se reproduise.

Nous n’anticipons pas d’autres défis. S’il y en a, nous les signalerons immédiatement , assure la greffière.

Avec les informations de Matt Vis de CBC