Automobilistes, gare aux chevreuils

Le ministère de Transports du Québec demande aux automobilistes de redoubler de prudence sur le réseau routier en raison d'un risque accru de collisions avec des animaux de grandes tailles, dont des chevreuils.

Chaque année, le Québec recense en moyenne 7 100 accidents routiers en lien avec la grande faune. La grande majorité concerne les cerfs de virginie. Viennent ensuite les orignaux, les ours et les caribous.

Les mois d’octobre et de novembre représentent des périodes où le danger de heurter un animal est le plus grand , rappelle Québec.

Le MTQ recommande d'être particulièrement prudent le jour, où le risque est plus grand à l'aube et au crépuscule. Le ministère demande aux automobilistes de ralentir s'ils soupçonnent la présence d'un animal et d'actionner régulièrement les freins pour avertir les autres automobilistes.

N’effectuez jamais de manœuvre brusque pour tenter d’éviter un cervidé au dernier moment. Un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, ralentissez et freinez progressivement , ajoute le MTQ.

Des clôtures anticervidés

Le gouvernement a installé plusieurs clôtures anticervidés le long des routes et autoroutes, notamment dans la réserve faunique des Laurenditques et sur la route 138, à Petite-Rivière-Saint-François. L'autoroute 73, en Beauce, est également partiellement protégée.

Les clôtures peuvent restreindre le mouvement des animaux, mais, dans certains cas, peuvent les encourager à emprunter des passages au-dessous ou au-dessus des autoroutes. Photo : Facebook / Y2Y