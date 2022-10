Près de Dawson, une serre agricole pourrait apporter davantage de sécurité alimentaire

L’idée d’une serre agricole polyvalente sur la ferme Trʼondëk Hwëchʼin a germé il y a cinq ans, et devrait bientôt être une réalité. Elle sera en service toute l’année et se situe au sud de Dawson, au Yukon. Ce projet est un pas de plus vers davantage de sécurité alimentaire au territoire.

La superstructure est bâtie , se réjouit le gestionnaire de la ferme Derrick Hastings. Les châssis sont posés, du plastique polycarbonate est installé sur la face sud, et le toit est terminé. C’est un entrepreneur local qui s’est occupé de cette étape du chantier pendant l’été. Ils ont fait un super travail , s’enthousiasme Derrick Hastings. Et ce, malgré « les pluies les plus torrentielles jamais vues » par le gestionnaire à Dawson.

La seconde phase du projet consiste désormais à trouver les bons systèmes pour que la serre puisse être utilisée tout au long de l’année. Cette étape devrait être faite cet hiver. Le gestionnaire explique que l’espace pourra être utilisé pour des ateliers, et même une boutique.

La ferme Trʼondëk Hwëchʼin se situe au sud de Dawson, au Yukon. Photo : Radio-Canada / Chris MacIntyre

Et si la pandémie de COVID-19 a ralenti le projet, il est désormais sur les rails. Plus tôt cette année, la ferme a reçu près de 64 000 dollars de la part du fonds pour le développement communautaire du gouvernement du Yukon. L’argent a été utilisé pour acheter des produits d’irrigation et deux serres de 15 mètres de long pour permettre d’étendre la saison des récoltes sensibles au froid.

Il a fallu des mois pour qu’elles arrivent, mais les structures faites d’acier devraient être opérationnelles dans quelques semaines. Le gestionnaire pense probablement pouvoir faire pousser les récoltes les plus sensibles dans ces deux serres. Au menu : des carottes, des citrouilles, des tomates ou bien encore des haricots et des courgettes.

Derrick Hastings espère que ce projet contribuera à soulager le fardeau de l'inflation en offrant aux habitants des produits biologiques moins chers, voire gratuits. Il espère que les quantités produites auront un impact réel sur la dépendance envers des producteurs alimentaires externes.

Avec les informations de Chris MacIntyre