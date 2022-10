Service de police d’Ottawa : un nouveau chef bientôt embauché, malgré des désaccords

Le conseiller et président sortant de la Commission, Eli El-Chantiry, a refusé de dire combien de ces candidats seraient interviewés, disant qu'il s'agissait d'une question confidentielle de relations de travail .

Or, certaines personnes, y compris des candidats à la mairie, appellent la Commission à attendre avant de faire cette embauche. Cela permettrait non seulement au prochain conseil de participer à la décision, font-ils valoir, mais aussi à la ville d’avoir des réponses plus concrètes sur ce qui s'est passé pendant le convoi de la liberté .

Des policiers devant les manifestants, à Ottawa, le 17 février 2022 Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

L'ancien maire et actuel candidat Bob Chiarelli a pris la parole à ce sujet sur Twitter le 3 août, en réponse aux plans du conseil d'administration d'interviewer les candidats au début du mois octobre. Il n'a jamais été aussi clair que les citoyens de cette ville ont perdu confiance dans les hauts dirigeants du Service de police d'Ottawa que pendant ces quelques semaines de février où une bande de voyous a été autorisée à prendre le contrôle de notre centre-ville , a-t-il écrit dans une publication en anglais.

Nous devons prendre le temps de consulter correctement les citoyens sur la forme qu'ils veulent donner à notre service de police et sur qui devrait diriger ce service , a tweeté Chiarelli.

Pour sa part, le 1er septembre dernier, Catherine McKenney a envoyé une lettre à la Commission lui demandant de mettre sur pause le processus de recrutement et d'embauche jusqu'après les élections municipales de 2022.

C'est une période de renouvellement pour la ville et pour la police. Je vous demande de permettre au nouveau conseil et à la nouvelle Commission de services policiers de choisir le chef qui va orchestrer ce renouveau , a écrit Catherine McKenney.

Une décision prise en juillet

Eli El-Chantiry, qui est l'un des nombreux conseillers qui ne sollicitent pas de nouveau mandat, défend que la Commission ne fait que remplir l'une de ses fonctions principales, soit recruter un chef pour le Service de police d'Ottawa (SPO, même si elle le fait à la fin de son mandat.

Selon M. El-Chantiry, la Commission a voté à l'unanimité pour poursuivre le processus de recrutement et passer à l'étape de l'affichage lors de sa réunion publique de juillet, après avoir consulté la collectivité en ligne et par le biais d’une rencontre virtuelle plus tôt cet été.

Le conseiller Eli El-Chantiry a remplacé Diane Deans à la présidence de la Commission de services policiers plus tôt cette année d'Ottawa (archives). Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Les résultats [de ces activités] ont été utilisés pour contribuer à l'élaboration des documents de recrutement , a-t-il ajouté.

Mais cette consultation a été largement critiquée par la collectivité elle-même, en raison des résultats obtenus et du recrutement de deux membres du Conseil sur l’équité du SPO pour mener le processus.

Lors de cette même réunion en juillet, la Commission a appris que des reçus officiels n'avait été remis à tous les participants à la consultation ayant reçu des honoraires, et que plus de la moitié de ses membres avaient participé à leur propre consultation. Une seule membre, la conseillère Cathy Curry, a publiquement admis l'avoir fait.

Le recrutement du chef de police est l'une des principales responsabilités d'une Commission de services policiers, et jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe soit en place et que de nouveaux élus siègent à la Commission, l’équipe actuelle a le devoir de s'acquitter de ses responsabilités comme le prescrit la Loi sur les services policiers , a déclaré Eli El-Chantiry.

Une Commission qui a changé

La composition de la Commission de services policiers d’Ottawa a changé depuis la manifestation qui a paralysé le centre-ville à l’hiver 2022.

Quelques jours après que Peter Sloly ait quitté son poste de chef du SPO  (Nouvelle fenêtre) , la conseillère municipale Diane Deansa été démise de son rôle de présidente pour avoir mis en poste un chef intérimaire sans consulter le conseil. Certains membres de la Commission ont démissionné en signe de protestation.

En mars, la province a nommé trois nouveaux membres – Michael Doucet, Salim Fakirani et Peter Henschel. Selon Eli El-Chantiry, ces personnes ont récemment été nommées pour un nouveau mandat de trois ans et resteront membres de la Commission jusqu'en 2025.

La Commission prévoit sélectionner le candidat retenu avant la fin du présent mandat du conseil municipal , a ajouté M. El-Chantiry.

Les élections municipales auront lieu le 24 octobre, mais le présent mandat du conseil se termine le 14 novembre.

La nomination du prochain chef de police surviendra avant le dépôt de rapports d’enquête sur les agissements du SPO pendant la manifestation des camionneurs.

La commission chargée d'enquêter sur la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence reprend ses travaux la semaine prochaine et ne devrait pas les conclure avant le 25 novembre. Un rapport doit être déposé d'ici le 20 février 2023.

Un groupe de citoyens appelé la Commission populaire d'Ottawa tient également ses propres audiences ce mois-ci sur cette manifestation. Et le mois dernier, la vérificatrice générale de la ville d'Ottawa a annoncé que son bureau allait également se pencher sur la planification et la réponse de la ville et de la Commission au convoi de la liberté de l'hiver dernier.

Avec les informations de Shaamini Yogaretnam, CBC