L’animatrice et journaliste, qui a démissionné mardi, précise avoir vécu du racisme et du sexisme, en plus d’avoir été traitée comme de la marchandise et une commodité.

Dans sa plainte déposée le lendemain, elle souligne également avoir été ignorée en tentant d’obtenir une promotion et avoir empoché moins qu’un salaire lui permettant de vivre.

D’origine jamaïcaine et guyanaise, Mme Jaggernauth indique que plusieurs collègues blancs, notamment des nouveaux employés, ont gravi l’échelle corporative alors qu’un contrat ne lui a jamais été offert. Selon elle, le fait qu’elle soit une femme racisée aurait contribué à ceci.

J’ai quasiment perdu la vie en faisant ce que j’adore parce qu’un travailleur autonome ne peut jamais dire non. Chaque heure est de l’argent, une partie du loyer ou un plein d’essence , explique-t-elle.

Mme Jaggernauth prétend qu’on lui a refusé un poste stable à temps plein, ce qui la forçait à travailler plusieurs semaines de suite sans obtenir de journée de congé. Elle raconte avoir été admise à l'hôpital avec une pneumonie puisqu’elle n’avait pas le choix de prioriser son emploi plutôt que sa santé.

Dans un courriel envoyé à CBC, un porte-parole de Bell Média dit ne [pas commenter] des dossiers impliquant des employés, anciens ou actuels .

Cependant, nous confirmons que Bell Média prend les allégations de possible discrimination très au sérieux et nous nous engageons à fournir un environnement de travail sécuritaire, inclusif et respectueux à nos travailleurs , poursuit-il.

Le porte-parole précise que si on nous avise qu’un employé ne se sent pas adéquatement soutenu, une enquête sera lancée.

De longues journées

Cette plainte survient seulement quelques semaines après le congédiement de la journaliste et chef d’antenne de CTV National News, Lisa LaFlamme, qui dit avoir été prise au dépourvu lorsque Bell Média a mis fin à son contrat après 35 ans à son emploi.

Pour Mme Jaggernauth, cette plainte sert à réclamer des changements pour le bien des femmes comme elle dans l’industrie et des femmes en général.

Mme Jaggernauth raconte que son séjour à l’hôpital en 2019 était le produit de plusieurs années de longues journées, de délais courts, de longues périodes de travail et de se faire dire de travailler semaine après semaine, sans arrêt.

C’est finalement après un congé de maladie sans solde de trois mois qu’elle a commencé à supplier Bell Média pour plus de stabilité.

Elle explique qu'on lui aurait donc offert un contrat à temps partiel, soit de deux jours par semaine, avec bénéfices médicaux et dentaires - mais sans possibilité d'heures supplémentaires, de changement de salaire ou de travailler à l’extérieur du réseau comme travailleur autonome.

D’après sa plainte, Mme Jaggernauth indique que le traitement qu’elle a subi durant ses 11 ans à l’emploi de Bell Média l’a mené à s’effondrer lors de la diffusion d’une émission spéciale pour la journée Bell Cause pour la cause, durant laquelle cinq animateurs se sont ouvert au sujet de leur santé mentale.

Dans cette industrie, vous avez la chance d’être sous les projecteurs, d’avoir une grande carrière et les gens pensent que vous êtes multimillionnaire et chanceux. Mais voulez-vous être dans mes souliers? a-t-elle raconté les larmes aux yeux durant un segment.

Mme Jaggernauth allègue qu’aucun supérieur ne l'a contactée après cette déclaration en ondes.

Je vais persévérer

Ce n’est que deux semaines après cette émission qu’on lui aurait offert de l’aide d’un thérapeute après avoir parlé avec un gestionnaire. Puisqu’elle n’était pas éligible aux services offerts par l’entremise de bénéfices, on lui aurait offert de rencontrer un spécialiste recommandé par Bell.

Elle aurait refusé la proposition puisqu’elle ne se sentait pas à l’aise avec l’arrangement.

Selon la plainte, Mme Jaggernauth aurait eu plusieurs conversations avec ses supérieurs au sujet de ses craintes chez Bell, qui selon elle n’ont pas été prises au sérieux et mises de côté .

Parmi ces cadres, il y aurait le vice-président du service des nouvelles de Bell Média, Michael Melling, qui est en congé depuis fin août à la suite de la controverse entourant le congédiement de Lisa LaFlamme.

Lisa LaFlamme avait succédé à Lloyd Robertson comme chef d'antenne en 2011. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Adrien Veczan

Bien que les employés de Bell Media soient syndiqués, l’animatrice estime important de déposer une plainte à la commission des droits de la personne afin de rendre la situation publique. De nombreux litiges de cette natures sont bien souvent régler discrectement entre l'employeur et les employés.

L'avocat de Patricia Jaggernauth, Kathryn Marshall, explique qu’une telle plainte peut mener à plus qu’au versement de salaires dus et de dommages monétaires causés par de la discrimination. Ça peut aussi amener un changement de certaines politiques au sein de l’entreprise, notamment en matière d’équité salariale.

Quant à son avenir dans les médias, Patricia Jaggernauth rappelle qu’elle a commencé [sa] carrière en vivant des difficultés et qu'[elle a] persévéré.

Maintenant je quitte et je vais persévérer.

Avec les informations de Shanifa Nasser de CBC