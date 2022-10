Le Festival La Virée Trad de Carleton-sur-Mer en est à sa 21e année et les attentes sont grandes en cette fin de semaine de l’Action de grâce.

Les organisateurs tentent de ramener les festivaliers sur les pistes de danse restées désertes depuis deux ans en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires.

Violons, danse sociale et artisanat sont quelques-unes des activités offertes aux milliers de festivaliers attendus sous les deux chapiteaux montés près du Quai des Arts de Carleton-sur-Mer (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Des ateliers de gigue, de danse et de podorythmie, ainsi qu'un marché public et une quinzaine de spectacles sont prévus, signe que le mouvement traditionnel n’a pas dit son dernier mot, selon Samuel Teguel, coordonnateur de La Virée Trad.

Ce qui est quand même assez révélateur, c’est qu’on a de plus en plus de festivaliers présents, explique-t-il. Lors de la 19e édition, donc la dernière édition pré-pandémique, on a battu un record d’assistance avec 7500 festivaliers, ça veut dire que ce n’est pas du tout un événement en décroissance.

« Il y a quinze ans, je vous aurais dit que pour un peuple dont la devise est "Je me souviens", on swing plutôt notre héritage culturel dans le fond de la boîte à bois. Mais depuis quinze ans, ça a beaucoup évolué. » — Une citation de Samuel Teguel, coordonnateur de La Virée Trad

Yaëlle Azoulay, gigueuse et calleuse professionnelle, est une habituée du festival.

Si les gens viennent en fin de semaine, ils vont juste voir du gros vivant, et ça, c’est très, très fort et je ne pense pas que c’est en déclin et je n’ai pas l’impression que de mon vivant ça va l’être , affirme-t-elle.

Yaëlle Azoulay est la calleuse de la Veillée de danse traditionnelle de La Virée Trad, accompagnée de la formation musicale Le Tranino (archives). Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

Traditionnelle, universelle et rassembleuse

La musique traditionnelle, qui est au cœur de ce festival, est une musique plus universelle qu’on pourrait le penser, selon Yaëlle Azoulay.

Mes parents sont deux immigrants en fait. Mon père est Marocain et ma mère est Française, précise-t-elle. Ils ont immigré ici et je suis née ici, mais j’ai cet attachement-là profond quand même.

« Je pense que c’est permis à tout le monde de ressentir cette fibre-là et cette curiosité pour tout le patrimoine. » — Une citation de Yaëlle Azoulay, gigueuse et calleuse professionnelle

André Marchand est musicien et membre fondateur du groupe La Bottine Souriante, figure de proue de la musique traditionnelle.

Les membres du groupe La Bottine Souriante Photo : Tirée de la page Facebook de La Bottine Souriante

Il y a quelque chose de direct avec cette musique-là, qui te touche ou qui ne te touche pas, mais quand elle te touche, c’est extrêmement accessible , décrit André Marchand.

« Ça a la couenne dure la musique traditionnelle. » — Une citation de André Marchand, membre fondateur de La Bottine Souriante

L'importance de la danse

Pour André Marchand, la danse a aussi largement contribué à la survie de ce courant culturel.

La Bottine Souriante, ça nous a pris une dizaine d’années avant qu’on soit invité dans les festivals et qu’on joue de la musique pour la danse , explique M. Marchand.

« Quand on a joué pour la première fois pour une danse, on a fait wow. On dirait que toute la musique prend son sens. » — Une citation de André Marchand, membre fondateur de La Bottine Souriante

Il souhaite que la musique traditionnelle prenne encore plus de place au sein de la culture québécoise, et cela passe pour lui par des festivals comme La Virée Trad, qui contribuent à faire rayonner la culture traditionnelle.

La musique traditionnelle a pris plus de place, mais une place qui lui appartient, et en Irlande, ils vivent très bien avec la musique traditionnelle et U2, et ils n’ont pas de problème avec ça , conclut André Marchand.

D’après le reportage de Louis Pelchat-Labelle