L’inflation touche aussi les motoneigistes

La Fédération des clubs motoneigistes du Québec vient de lancer la campagne de prévente des droits d’accès annuel qui va jusqu'au 9 décembre et le prix passe de 375 $ à 405 $.

Les motoneigistes devront payer 490 $ pour un droit d’accès annuel acheté après le 9 décembre 2022, contre 455 $ l'an passé.

Le directeur général a la FCMQ Stéphane Desroches pointe l'inflation pour justifier cette hausse des droits d'accès.

Juste de notre côté et notre parc de surfaceuses, on en a au-dessus de 480 à la grandeur de la province. Ça a fait un gros bond, on ne paye plus de 350 000 $ une surfaceuse, on est rendu qu'on la paye à 400 000 $ et 425 000 $ et il faut prendre à quelque part les sous. Il faut comprendre que l'utilisateur payeur, ce sont les motoneigistes. L'entretien des sentiers, ce sont les motoneigistes [qui payent]. On n'a aucune autre source de revenu qui vient de nul part. On a de l'aide en infrastructures au niveau gouvernemental, mais en gros, la hausse [des dépenses], de l'essence, on n’y échappe pas malheureusement. Sur 33 000 km de sentiers dans la province, on a besoin de 40 millions en infrastructures à mettre à jour, ponts, chemins, etc. , détaille Stéphane Desroches dans une entrevue à l'émission Des matins en or.

L'augmentation des prix du droit de passage n'est pas une décision qui est prise à la légère, assure le responsable.

Il ajoute que son organisation ne fait que rattraper des hausses qu'elle n'a pas appliquées ces dernières années.

« La saison dernière, on avait augmenté le droit d'accès de 30 $ aussi, on est en rattrapage. » — Une citation de Stéphane Desroches

Ce sont peut-être des actions qu'on aurait dû prendre depuis les 6 dernières années. La pilule aurait été peut-être plus facile à prendre, mais en même temps, on a bien indiqué le pourquoi. Je pense que si vous parlez avec les motoneigistes, on est fier de ces réseaux-là. Puis eux autres sont contents quand on a une belle surface, mais en arrière de ça, ce sont des bénévoles, ça coûte extrêmement cher à entretenir , indique Stéphane Desroches.

Il ajoute que durant une saison, les coûts d'entretien du réseau, de la machinerie et de la main-d'œuvre sont estimés à 20 millions de dollars.