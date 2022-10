Une maison en rénovation lourdement endommagée à Québec

Vers 2 h 42, les pompiers ont été informés de la présence de flammes et de fumée dans une maison en rénovation. Heureusement, les pompiers ont constaté que le bâtiment n'était pas occupé en raison des travaux. La force des flammes a toutefois forcé l'évacuation des deux résidences voisines.

La première unité sur place confirme un incendie éclaté à la grandeur du bâtiment et que les pompiers vont travailler en mode défensif, donc de l’extérieur du bâtiment , précisent les pompiers. Le bâtiment s'est effondré partiellement durant l'intervention.

Personne n'a été blessé.

Une enquête est ouverte pour connaître les causes de l'incendie, mais un système de chauffage d'appoint pourrait être en cause.