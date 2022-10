La prudence est de mise avec la présence de la grande faune sur la route en octobre et novembre

Chaque année, les routes du Québec enregistrent en moyenne 7100 accidents impliquant la grande faune, surtout le chevreuil, l’orignal, le caribou et l’ours noir, selon les statistiques de Transport Québec.

En 2021, il y a eu 96 accidents qui ont été signalés sur les routes de l'Abitibi-Témiscamingue en grande partie avec des orignaux.

En Abitibi-Témiscamingue, ce sont les orignaux qui sont le plus souvent la cause des accidents routiers. En 2021, les rapports d'accidents font état de 78 collisions avec les orignaux et il y en a eu 18 qui impliquent les ours dont une dizaine avec des blessures légères , indique la conseillère en communication au ministère des Transports du Québec pour la région, Nicole Gaulin.

C'est à l’aube et au crépuscule que la présence de la grande faune près des routes est accrue.

De redoubler de prudence évidemment, dans les périodes du jour où on remarque le plus de dangers de heurter les animaux. On dit aux gens, et ça de toute façon, c'est bien de le faire, peu importe les circonstances de ralentir si on soupçonne la présence des cervidés aux abords de la route, parce que ces animaux là sont nerveux et imprévisibles, peuvent surgir à n'importe quel moment sur la chaussée. Quand on a des d'autres conducteurs derrière nous, de leur signaler qu'il se passe quelque chose sur la route en actionnant les freins à plusieurs reprises pour signaler notamment la présence de cervidés aux alentours , ajoute la conseillère en communication Nicole Gaulin.

En plus de la signalisation du risque de présence de la grande faune sur certains axes routiers, le ministère des Transports a aussi aménagé des clôtures anti-cervidés et des passages fauniques sur plusieurs axes routiers de la province.