Les artistes innus brillent au Gala Teweikan

Pour la première fois, le gala se déroulait à Sept-Îles, à la salle Jean-Marc-Dion. Huit artistes innus étaient en nomination.

C’est le chanteur originaire de Uashat mak Mani-utenam Scott-Pien Picard qui a remporté le plus de statuettes, ex aequo avec l’artiste atikamekw Laura Niquay. Scott-Pien Picard s’est illustré dans les catégories Langue autochtone, Style blues/rock et Meilleur album.

Scott-Pien Picard était en nomination dans quatre catégories au Gala Teweikan. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

L'artiste pluridisciplinaire Kathia Rock était la plus nommée de la soirée, avec sept nominations au total. Elle a mis la main sur deux Teweikan dans les catégories La relève et Musique traditionnelle.

Kathia Rock a remporté deux Teweikan (archives). Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

De son côté, le groupe Petapan, composé de membres de la communauté de Pessamit, a été couronné vainqueur dans la catégorie Style country.

Les autres Innus en lice étaient Bryan André, Kanen, Dan-Georges Mckenzie, Mike Paul et Claude Mckenzie. Ils étaient nommés dans neuf catégories.

Les autres gagnants : Style folk : Laura Niquay

Meilleure interprétation féminine ou masculine : Laura Niquay

Coup de cœur du jury : Laura Niquay

Musique d’expression moderne : Samian

Le prix Hommage et reconnaissance

Malgré son absence, l'auteur-compositeur-interprète innu Florent Vollant, qui a grandi à Uashat mak Mani-utenam, s’est tout de même illustré en remportant le prix Hommage et reconnaissance, décerné à un artiste ayant laissé sa marque et ayant fait avancer la cause des Premiers Peuples.