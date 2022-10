Le Rouge et Or s’impose à Sherbrooke, une 196e victoire pour Constantin

L'entraîneur-chef Glen Constantin récolte une 196e victoire dans le réseau universitaire alors que le Rouge et Or de l'Université Laval a facilement disposé du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, vendredi soir, 37 à 10.

Avec cette victoire, Glen Constantin rejoint Brian Towriss comme entraîneur-chef le plus victorieux dans l’histoire du football universitaire canadien.

Il pourrait fracasser ce record lors d'un match important dimanche prochain, alors que sa troupe reçoit les Carabins de l'Université de Montréal au stade Telus.

C’est une affaire d’équipe. J’ai les mêmes adjoints pratiquement depuis le jour 1 , a laissé tomber l'entraîneur après le match. Je travaille dans une organisation qui me permet de garder la même équipe. On se connaît tellement bien qu’on a même plus besoin de se parler et on pense pareil. Le record est associé à mon nom, mais c’est vraiment une affaire d’équipe .

Il s'agit d'une deuxième victoire en cinq jour pour le Rouge et Or.

Glen Constantin célèbre la victoire, vendredi. Photo : Crédit : Rouge et Or/Mathieu Bélanger

Mital et Dallaire s'illustrent

Le receveur étoile Kevin Mital a récolté un 9e touché par la passe et permet à son équipe de s'emparer provisoirement de la tête du classement du RSEQ avec 10 points et 5 victoires.

Le touché de Kevin Mital lui a permis d’égaler le record du Rouge et Or en une saison, détenu par Laurent Lavigne-Masse (2007) et Félix Faubert-Lussier (2014) , indique l'organisation.