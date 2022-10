Un prix Nobel de la paix sur fond de guerre. Des lauréats venant de pays ennemis : un empire perdu qui veut se reconstituer, une petite dictature voisine et leur ennemi commun, envahi et dépecé. Deux organisations et un individu qui appartiennent tous au même espace géographique : Russie-Bélarus-Ukraine – le cercle moderne de l’enfer dans l’hémisphère Nord.

L’organisation Memorial, interdite par le régime russe, le Centre pour les libertés civiles, organisme ukrainien qui traque les crimes de guerre, et un opposant du Bélarus emprisonné se partagent donc ce prix Nobel 2022.

Est-ce un coup de griffe volontaire contre l’autocrate de Moscou, le jour de ses 70 ans ?

Les responsables du comité Nobel, à qui on a posé la question le 7 octobre au matin, ont répondu que le prix Nobel de la Paix n’est pas contre [quelqu’un], mais pour [des individus, des groupes, une œuvre exemplaire, des idées].

En l’occurrence, selon la déclaration justificative du comité, on a voulu souligner la lutte pour les droits et libertés, la démocratie, la coexistence pacifique, ainsi que le rôle capital de la société civile dans cette région du monde.

Contre la vision impérialiste du Kremlin

C’est un prix Nobel dont la thématique est directement liée à l’invasion russe que vit l’Ukraine depuis bientôt huit mois, et que vivent, par ricochet, l’Europe et le reste du monde, angoissés par la menace nucléaire agitée par l’homme de Moscou. Une menace prise au sérieux à Washington, où le président Joe Biden avait évoqué la veille le risque d’une apocalypse nucléaire .

Ces lauréats russe, biélorusse et ukrainien ont en commun leur engagement pour les droits et libertés, et leur refus de la vision impérialiste du Kremlin.

Alors que certains prix Nobel vont chercher des causes oubliées, ou n’ayant qu’un rapport indirect avec la paix, celui-ci est en prise sur l’actualité la plus chaude, en cette année de grande violence en Europe. Une récompense qui semble faire mouche par son à-propos et par son sens apparent de l’équilibre… mais tous ne sont pas d’accord sur ce point.

Trois défenseurs des droits de la personne ont mérité le prix Nobel de la Paix : l’ONG russe Memorial, l’opposant biélorusse Aliesh Bialiatski et le Centre pour les libertés civiles ukrainien. Chacun à leur façon, ils combattent le Kremlin et se dressent devant le président Vladimir Poutine. Le compte-rendu de Lise Villeneuve.

Les libertés civiles en Ukraine

Côté ukrainien, qu’est-ce que ce Tsentr hromadianskikh svobod [Centre pour les libertés civiles] aujourd’hui décoré ? En quoi mérite-t-il le prix Nobel ?

Il a été fondé à Kiev en 2007, bien avant les événements actuels et même avant 2014, lorsque la Russie et ses sympathisants [ou complices] en Ukraine avaient arraché à Kiev des territoires dans le Donbass et en Crimée, dans un prélude à la guerre actuelle.

Des employés du Centre pour les libertés civiles célèbrent leur prix Nobel. Photo : Getty Images / Ed Ram

Au départ, le Centre s’occupait de droits et libertés, et pouvait se trouver en contradiction avec le gouvernement ukrainien – notamment celui, prorusse, de l’ancien président Viktor Ianoukovitch (2010-2014), dont il surveillait les actions, les législations, la répression… toujours à l’aune des droits et libertés et de l’éducation à la démocratie. Il lui était arrivé aussi d’égratigner son prédécesseur Viktor Ianoukovitch, pro-occidental.

Mais le groupe a pris son véritable envol au moment du siège du Maïdan, au centre de Kiev à l’hiver 2013-2014, puis plus tard en 2014 avec les événements de Crimée et du Donbass. En enregistrant scrupuleusement toutes les preuves de répression, avec l’idée d’administrer un jour la justice contre les coupables d’abus et d’exactions, sans égard à leur camp.

Le rôle du Centre s’est amplifié encore en 2022 après l’invasion par la Russie et la litanie de crimes de guerres qui s’en est suivie.

La responsable de ce centre s’appelle Oleksandra Matviïtchouk. L’un de ses objectifs déclarés, son rêve, serait d’amener un jour devant un tribunal international, avec des preuves en béton, des personnages comme les présidents Alexandre Loukachenko [Bélarus] et Vladimir Poutine. Un souhait qui paraît encore lointain, comme l’a reconnu d’ailleurs la présidente du comité Nobel.

Russie, la mémoire menacée

L’organisation Memorial, pour sa part, est interdite depuis décembre dernier par la justice russe.

Elle avait été fondée à Moscou en 1989, dans la grande période de la glasnost et de la perestroïka, alors que le vent de la liberté soufflait, libéré par le président Mikhaïl Gorbatchev. Organisation fondée entre autres par le physicien Andreï Sakharov, avec le soutien de Gorbatchev… eux-mêmes deux Prix Nobel de la Paix.

À la base c’était une organisation vouée d’abord à la mémoire des victimes du pouvoir en URSS, visant à faire la lumière sur les zones d’ombre, les brutalités de l’histoire russe et soviétique, qui périodiquement reviennent hanter le monde.

Yan Rachinsky, l'un des fondateurs de Memorial, et Oleg Orlov, l'un des activistes de l'organisation, ont reçu le prix Nobel de la paix. Photo : Getty Images / ALEXANDER NEMENOV

Son œuvre essentielle : des enquêtes d’historiens, des témoignages innombrables sur la grande tragédie du stalinisme… mais aussi sur des exactions plus récentes commises par la Russie, notamment dans les deux guerres de Tchétchénie et durant celle de Syrie. Avec un souci documentaire minutieux, Memorial a constitué un fonds d’archives extraordinaires.

En 2021, alors que l’étau se resserrait et que s’annonçait la condamnation bidon d’une justice aux ordres déchaînée contre l’organisation, Memorial est devenu un réseau avec des branches en Allemagne, au Kazakhstan, en Italie, en France, en Ukraine.

Le 28 décembre dernier, l’organisation a été dissoute par la Cour suprême russe. Autrement dit, fermée de force par le régime Poutine, qui ne pouvait plus supporter ce regard critique sur la lourde histoire russe et soviétique – une histoire qu’il cherche, lui, à glorifier.

Un infatigable défenseur des droits au Bélarus

Et puis il y a l’opposant biélorusse Ales Bialiatski…

Infatigable militant des droits et libertés depuis la vingtaine, prisonnier politique à répétition, il se voit aujourd’hui décerner le prix Nobel de la paix alors qu’il se trouve en prison. Comme, avant lui, le journaliste Carl von Ossietzky en 1935 et l’écrivain et dissident Liu Xiaobo en 2010, emprisonnés en leur temps par les dictatures nazie et communiste chinoise. Tous deux sont décédés en captivité, sans jamais avoir pu aller chercher leur récompense.

En prison depuis juillet 2021, Ales Beliatski est la quatrième personnalité de l'histoire à être couronnée du Nobel de la paix en détention Photo : AP / Sergei Grits

Bialiatski avait fondé, en 1996, le Centre Viasna [ le printemps ], derrière lequel se profilait la résistance d'une société civile violemment réprimée par un régime dont la brutalité est méconnue à l’étranger.

À l’été et à l’automne 2020, tous les dimanches, des foules imposantes avaient manifesté dans les rues de Minsk, pour protester contre la fraude électorale du régime aux élections du 9 août. Dans la répression qui avait suivi, Bialiatski et son groupe Viasna étaient en première ligne. L’homme paie toujours de sa liberté pour son activisme infatigable.

Le comité Nobel décore aujourd’hui, au Bélarus, un véritable héros des droits et libertés, dans un pays qui est sans doute le dernier véritable État-satellite de la Russie.

Sans surprise, ces choix sont applaudis en Occident, et traités avec mépris par les régimes de Moscou et de Minsk [où l’on dénonce la politisation inqualifiable des prix Nobel ].

Déception en Ukraine

Mais il y a un autre endroit où ces annonces n’ont pas fait l’unanimité. Il s’agit de l’Ukraine, épicentre de tous ces événements.

Un certain nombre d’Ukrainiens trouvent en effet choquant – malgré les mérites indéniables de Bialiatski et de l’organisation Memorial – de devoir, en pleine guerre d’invasion, partager le prix avec deux pays dont les dirigeants sont des ennemis, des massacreurs, des criminels. Avec le thème mis en avant de la coexistence pacifique , qui est selon eux pour le moins prématuré, alors que l’heure est toujours à la résistance et à la reconquête.

Mikhaïlo Podoliak, proche conseiller du président Zelensky [qui était lui-même un favori, aujourd’hui déçu, de la course au prix Nobel 2022] a été d’une ironie cinglante. « Le comité Nobel a clairement une compréhension intéressante du mot “paix” si le prix Nobel est obtenu conjointement par des représentants de deux pays qui en ont attaqué un troisième, a-t-il déclaré. Les organisations russes et biélorusses n’ont pu organiser de résistance à cette guerre. »