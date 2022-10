Le défi de relancer le Centre de foires de Sherbrooke 

On dit que 2022, c’est une relance partielle. On n’est pas encore où on voudrait être avec les résultats des dernières années prépandémie. [...] 2022, on va se situer à environ 50 % des revenus qu’on avait eu en 2018. On est encore loin d’une relance complète, comme on l’aurait espéré , explique Denis Bernier, le directeur général de Destination Sherbrooke.

Même en début d’année, on était encore en période pandémique, ce qui a beaucoup ralenti l’ardeur chez les promoteurs d’événements et les salons d’exposition , ajoute-t-il.

Avec l’annulation de la plupart des événements prévus dans les dernières années, le Centre de foires a subi de lourds déficits, qui pourraient s’élever, cette année, à plus de 200 000 $. Le fait d’accueillir le centre de vaccination contre la COVID-19 pendant quelques mois n’a pas suffi à combler les pertes.

Denis Bernier a cependant de grands espoirs pour l'an prochain.

« Pour 2023, c’est la relance du marché de salons, du marché d’expositions, du marché des foires commerciales, aussi, qui sont extrêmement intéressantes pour nous. On souhaite sincèrement qu'en 2023, il y ait une véritable relance, après trois années difficiles. » — Une citation de Denis Bernier, directeur général de Destination Sherbrooke

Denis Bernier indique discuter avec des promoteurs d’événements depuis plusieurs mois pour les inciter à passer par Sherbrooke. Ces derniers font cependant face à de nombreux défis, entre l’inflation et la pénurie de main-d'œuvre.

On tente de les accompagner au maximum de ce que l’on peut faire. Ce sont des entrepreneurs en qui on croit beaucoup. On veut les suivre dans leur évolution, pour qu’ils puissent grandir avec nous et relancer leurs activités , souligne le directeur de Destination Sherbrooke.

Il rappelle que le Centre de foires se veut un outil de développement économique

On est dans le marché du tourisme d’affaires. Avec les salons et les expositions, qui non seulement génèrent beaucoup de nuitées sur notre territoire quand ils sont de passage ici, mais génèrent aussi d’autres activités dans les commerces. Les promoteurs qui font des événements ici, ça rejaillit sur notre territoire en termes de retombées , souligne-t-il.