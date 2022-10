Taux d’occupation record dans des hôpitaux pédiatriques de l’Ontario

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et l’Hôpital pour enfants McMaster enregistrent des taux d’occupation de 120 % à 130 %. Plusieurs services d’urgence pédiatrique rapportent aussi une hausse importante de patients.

Les problèmes de capacité que nous avons en ce moment sont sans précédent , dit le chef des services pédiatriques de l’Hôpital pour enfants de McMaster, Angelo Mikrogianakis.

Pendant la dernière année, l’établissement de Hamilton a souvent accueilli plus de jeunes patients qu’il n’avait officiellement de lits. En septembre, il a connu un taux d’occupation record de 120 %, allant jusqu’à 130 % à certains moments.

Nous avons ouvert 12 lits supplémentaires, pour lesquels nous n’avons pas de financement [...], mais ça ne peut pas durer , dit le médecin.

Il observe un nombre particulièrement élevé de jeunes patients avec des infections respiratoires, qui ont besoin d’oxygène et de surveillance constante. Il affirme cependant que plusieurs autres facteurs entrent en jeu, incluant un financement qui ne suffit plus aux besoins de la population depuis plusieurs années.

Une nouvelle normalité

C’est également ce qu’observent les gestionnaires du CHEO, un des plus gros centres de soins pédiatriques de la province.

Son service d’urgence vient de connaître les six mois les plus occupés de son histoire.

Le taux d’occupation des lits dans l’ensemble des unités est présentement de 124 %.

Non seulement le taux d’achalandage est plus élevé, mais les patients que nous voyons sont plus malades ; nos unités de soins intensifs ont atteint ou dépassé leur capacité tous les jours, à l’exception d’une seule journée depuis le 11 septembre , indique l’établissement dans un communiqué.

Nous espérions que ce serait un pic [de patients] qui durerait un mois. Ensuite, on s’est dit bon, peut-être trois mois . Maintenant ça semble être notre nouvelle normalité , dit la vice-présidente des services cliniques, Tammy Di Giovanni.

Un effet domino

Ce que ces acteurs du milieu pédiatrique constatent, c’est une accélération d’un problème déjà présent avant la pandémie. Un manque notamment de lits disponibles et de personnel qui entraîne toute une chaîne de retards.

Cela crée des retards avec de nombreuses personnes aux urgences qui doivent attendre pendant de longue période avant de pouvoir être admises dans un lit. Quand vous avez des lits d’urgence occupés par des patients qui devraient être dans les lits de l'hôpital, ça réduit l’espace dont les urgences ont besoin , souligne Angelo Mikrogianakis.

Il ajoute que cela se traduit par des conséquences pour tous avec des retards dans le triage aux urgences.

Tammy Di Giovanni y voit aussi un effet à plus long terme pour les enfants en attente.

Pour les enfants ça peut aussi affecter leur développement, leur performance à l’école. Une de nos plus longues listes d’attente est pour les chirurgies dentaires. La plupart peuvent aller voir leur dentiste local, mais pour ceux qui ont des besoins plus importants, ils sont dans une situation vraiment douloureuse. S’ils ont besoin d’une chirurgie, l’attente peut parfois être d’une année , explique-t-elle.

Autres enjeux, souligne-t-elle, celui des distances pour accéder à des services qui forcent bien souvent les enfants aux besoins urgents à devoir être transportés d’un bout à l’autre de la province.

Si vous avez un accident de voiture à Guelph, il n’y a pas de lit de soin intensif. Votre enfant devra probablement être transporté à Ottawa donne Tammy Di Giovanni en exemple.

Trouver des solutions pérennes

Ces acteurs du milieu pédiatrique s’accordent sur le besoin de trouver des solutions à long terme et fiable pour trouver des solutions à ces retards et au taux d’occupation en augmentation.

La vice-présidente des services cliniques du CHEO, Tammy Di Giovanni, estime que les aides provinciales sont les bienvenues, mais il s’agit le plus souvent de versements uniques qui ne permettent pas de maintenir des services à long terme.

Le CHEO indique par communiqué avoir entre autres augmenté ses effectifs et tente d’utiliser au maximum le personnel compétent pour traiter les enfants. Certains qui travaillent ainsi en arrière-plan sont rappelés à des fonctions médicales.

Une douzaine de nouveaux postes devrait aussi voir le jour prochainement, en plus de la centaine déjà créé au mois de juillet et pour lesquels le recrutement est presque terminé.

Autant de solutions pour tenter de répondre à la charge de travail grandissante.

Avec des informations de Mirna Djukic