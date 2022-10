Une cinquième défaite consécutive en début de saison pour les Saguenéens

Le duel mettait aux prises les deux seules équipes à ne pas avoir récolté de point depuis le début de la saison 2022-2023.

Ce sont les trois filets de l'Océanic en moins de dix minutes pour amorcer la deuxième période qui ont fait la différence. Chicoutimi avait dominé le premier tiers, mais avait retraité au vestiaire avec une simple avance de 1-0.

Lors du match précédent, face à Drummondville, les Sags avaient aussi les devants 1-0 après 20 minutes, mais ils avaient accordé cinq buts sans riposte dans les 20 suivantes.

Même s'ils ont eu un net avantage au chapitre des tirs (31-23), les Saguenéens n'ont pu convertir leurs chances, particulièrement en avantage numérique. Dans cette phase, ils ont été blanchis en cinq occasions.

Au fil du match

C’est le Bélarusse Andrei Loshko qui a ouvert la marque en première, avec son premier but de la saison. Il s’agissait en plus d’un cadeau pour son 18e anniversaire. Sur le but, Maxim Massé, le premier choix des Sags au dernier repêchage, a récolté un cinquième point en cinq matchs.

Jonathan Desrosiers, le capitaine des Sags en octobre, a été frappé par-derrière avec six minutes à faire en première période. Lors de l’avantage numérique qui a suivi, ses coéquipiers n’ont toutefois pu marquer.

En fin de période, Loshko a bien tenté de doubler l’avance lors d’une sortie à deux contre un, mais le gardien de l'Océanic, Gabriel Robert, a eu le dessus. Ce dernier a fait face à un total de 16 lancers lors des 20 premières minutes.

En deuxième période, l’Océanic a rapidement créé l’égalité lorsque Xavier Fillion s’est amené seul devant le cerbère chicoutimien, Charles-Antoine Lavallée, qu’il a déjoué. Moins de trois minutes plus tard, Jacob Mathieu a logé la rondelle entre les jambières de Lavallée lors d’un avantage numérique pour donner les devants à Rimouski, qui a entamé la deuxième en lion.

D’ailleurs, le troisième but a suivi peu de temps après, juste avant la mi-période, par l’entremise de William Dumoulin à la suite de plusieurs belles passes.

Par la suite, l’indiscipline des locaux a offert une double supériorité numérique d’une minute aux Saguenéens, qui n’ont pas su en profiter. Ils sont venus bien près par contre lorsqu’Emmanuel Vermette a frappé le poteau lors de l’avantage d’un homme qui a suivi.

Les Chicoutimiens ont failli réduire la marque avec une vingtaine de secondes à écouler, mais Gabriel Robert a eu le dernier mot.

Au chapitre des lancers, là aussi le tableau s’est complètement inversé, avec 14 pour les Bateaux.

Lors du dernier tiers, les Saguenéens n'ont pu capitaliser malgré quelques belles opportunités en début d'engagement. De son côté, l'Océanic s'est affairé à protéger son avance.

Un avantage numérique en faveur des Bleus avec 7:30 à faire n'a rien changé au tableau.

Charles-Antoine Lavallée a été retiré en fin de match à la faveur d'un sixième attaquant, avec trois minutes à jouer, mais en vain.

C'est finalement Alexander Gaudio qui a mis fin au débat avec un but dans un filet désert pour donner une première victoire aux Rimouskois.

À Chicoutimi dimanche

C’est Bryan Lizotte qui prenait place derrière le banc, en remplacement de Yanick Jean.

2332 spectateurs prenaient place au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Les deux prochains matchs auront lieu à Chicoutimi.

Dimanche, les Saguenéens feront encore face à des navires quand l’Armada de Blainville-Boisbriand sera de passage au Centre Georges-Vézina à 16 h. Les Remparts de Québec feront de même mardi soir.