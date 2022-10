La rue Dunant prisée par les amateurs de couchers de soleil

Lors du passage de Radio-Canada jeudi, quatre ou cinq véhicules se trouvaient sur les lieux à l’apogée du coucher de soleil.

Je viens ici souvent pour prendre des photos du coucher de soleil [...]. On voit vraiment toute la ville, donc c’est super beau. Ça attire beaucoup les gens de Sherbrooke qui connaissent ce spot-là , souligne Louis Gauthier, un habitué du secteur depuis plusieurs années.

Il constate une hausse de popularité des lieux les soirs de beau temps. Il y a de plus en plus de gens. Chaque fois qu’on vient, il y [...] a facilement une vingtaine de véhicules, peut-être plus.

C’est d’ailleurs en voyant les voitures stationnées que Camille Lévesque a eu l’idée de venir jeter un coup d’œil à l'endroit. On a déménagé cet été. [...] En passant à côté sur l’autoroute, il y a toujours plein de voitures qui sont stationnées l’été. C’est vrai que c’est un beau spot, on voit toutes les montagnes, c’est comme ça qu’on a décidé de venir.

Il y a beaucoup de premières dates ici aussi! , s’exclame le jeune homme qui l’accompagne.

Même son de cloche chez Jérémie Brunet, un étudiant croisé sur place. C’est la première fois que je viens. Ça fait quelques fois que je passe et que je vois des personnes qui regardent le coucher de soleil, donc je me suis dit que j’allais venir voir ça aujourd’hui. [...] C’est nuageux, mais avec les couleurs de l’automne, c’est un beau spectacle.

Je viens sur la rue Dunant plusieurs fois quand il fait beau. Je trouve que c’est une place magnifique, extraordinaire, qui donne une belle vue sur Sherbrooke et une belle appréciation de la place. [...] Je viens souvent, je passe souvent ici, et je vois qu’il y a de plus en plus de monde. Quand il fait moins beau, il y a moins de monde, mais quand il fait beau, c’est rempli jusqu’au pont , ajoute Ali Mahmood, un autre passant.