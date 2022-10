Marqué par le puissant feu de forêt qui a ravagé le parc du sud de l'Alberta il y a cinq ans, le plan prévoit notamment de faire face au changement climatique et aux espèces envahissantes. Il envisage également des moyens de renforcer les relations avec les Autochtones.

Le feu de forêt baptisé Kenow a brûlé environ 200 kilomètres carrés du parc national des Lacs-Waterton en 2017. Photo : Parcs Canada / Ryan Peruniak

L'incendie de Kenow a brûlé sur plus de 19 000 hectares du parc montagneux en septembre 2017, soit environ 39 % de sa superficie.

Il a également endommagé de nombreuses aires de pique-nique, des terrains de camping et des sentiers de randonnée populaires.

Nous avons été plutôt chanceux , affirme Locke Marshall, de Parcs Canada. Nous avons eu beaucoup de soutien de la part du gouvernement fédéral , ajoute-t-il.

Des touristes regardent le lac Waterton après l'incendie de Kenow en 2017. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Selon lui, une partie des infrastructures endommagées était déjà en cours de remplacement avant l'incendie, mais d'autres zones ont nécessité une reconstruction complète.

Initialement, lorsque le feu s’est déclenché, nos promenades n'étaient pas disponibles. Nous avons donc dû travailler pour les rendre utilisables , explique-t-il.

Nous avons perdu notre centre d'accueil, mais nous étions déjà en train de planifier la construction d'un nouveau centre , précise-t-il.

Le feu a forcé l'évacuation du parc national des Lacs-Waterton en septembre 2017. Photo : Parc national des Lacs-Waterton

« Certaines zones, comme les routes et les ponts autour de Red Rock Canyon et le camping de Crandell Mountain, sont toujours en cours de reconstruction. » — Une citation de Locke Marshall, de Parcs Canada

Le feu a également affecté une grande partie du paysage naturel du parc, estime Mike Flannigan, professeur expert en feu de forêt à l'Université Thompson Rivers, en Colombie-Britannique, et directeur scientifique de Canada Wildfire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un gros ours brun cherche à se nourrir de poissons qui ont péri pendant le feu. Photo : Parcs Canada / Dan Rafla

Il a brûlé une bonne partie du parc avec une intensité élevée , affirme-t-il. L'effet sur la végétation et le sol a été sévère parce qu’il faisait chaud et sec.

Des effets sur les écosystèmes

Mike Flannigan s'interroge sur la façon dont l'écosystème s'est rétabli dans le parc au cours des cinq années qui ont suivi l'incendie.

J'espère que Waterton utilisera cette situation comme une occasion éducative pour informer le public sur les incendies, la régénération, la biodiversité et la faune , dit-il, notant qu'il peut y avoir des changements positifs.

Cela a probablement été une occasion que nous n'avons pas vraiment vue dans le passé, pour voir quels sont les effets d'un feu étendu, un feu assez intense, sur un paysage et comment le paysage lui-même s'en remet.

« Il s'agit d'une excellente opportunité pour la science. » — Une citation de Mike Flannigan, professeur expert en feu de forêt à l'Université Thompson

Des randonneurs traversent une section de la forêt brûlée dans le parc national de Waterton. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Il note, par ailleurs, des changements visibles dans les forêts.

Une grande partie des forêts étaient principalement constituées de conifères, pins, épinettes, sapins de Douglas , explique-t-il.

À certains endroits, nous voyons plus de trembles, d'arbustes et à d'autres endroits, en raison d'un climat plus sec et plus chaud, nous pourrions voir des zones qui étaient autrefois boisées devenir des prairies ouvertes.

Le plan note que l'incendie a révélé plus de 70 nouveaux sites archéologiques et étendu 170 sites connus dans la zone qui a brûlé.

« Il y a définitivement un changement dans le paysage. » — Une citation de Mike Flannigan, professeur expert en feu de forêt à l'Université Thompson

Selon Mike Flannigan c'était [le feu] une très bonne occasion de réaliser une partie de ce travail archéologique .

Nous avons pu impliquer les communautés autochtones voisines, en particulier les membres de la confédération des Pieds-Noirs, les Kainai et les Piikani, pour qu'elles examinent ce paysage et le voient dans le contexte de leurs connaissances traditionnelles.

Locke Marshall a affirmé qu'ils continuent de travailler avec les communautés autochtones pour documenter les sites, ce qui, selon le plan, sera terminé d'ici 2025.