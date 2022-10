Retour du public dans les salles : la situation s’améliore, mais reste fragile

Ce qui se passe depuis quelques mois me donne de l’espoir et me permet d’envisager cette saison avec plus d’optimisme , dit David Laferrière, président de l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles (RIDEAU) et directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme.

Malgré tout, il estime encore à près de 20 % le manque à gagner par rapport aux années précédant la pandémie, qui avaient été marquées par un essor de la fréquentation des salles de spectacle.

Même perception du côté de l’Union des artistes (UDA). Selon cet organisme, les revenus des artistes issus de la scène avaient chuté de 46 % entre 2019 et 2021. Entre janvier et août 2022, le retard était plutôt de 15 % par rapport à 2019.

Ça laisse présager le meilleur, souligne Sophie Prégent, la présidente de l’ UDA . Le désir de la population [d’aller voir des spectacles] est là.

Le public revient progressivement dans les salles de spectacles, mais la pandémie a laissé sa marque. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Moins d’appétit pour certaines disciplines

Toutefois, la situation est contrastée sur le terrain. David Laferrière note une timidité du public concernant les disciplines plus nichées, comme la danse, et les artistes moins connus.

Les gens sont prêts à payer pour voir des artistes qu’ils aiment, mais ils sont plus frileux pour prendre des risques , explique-t-il.

On a littéralement perdu plus de deux ans de développement de publics, ajoute-t-il. On a perdu les acquis du travail fait pour fidéliser les gens à nos séries de spectacles de danse contemporaine, de conte ou encore de théâtre de création.

Selon lui, le milieu de la diffusion de spectacles a du pain sur la planche. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour recréer ce lien de confiance et mobiliser notre public à venir découvrir certaines disciplines et des artistes en émergence.

De son côté, Michel Sabourin, président du Club Soda et porte-parole de l’Association des salles de spectacles indépendantes du Québec (ASSIQ), constate une baisse de fréquentation d’environ 15 % par rapport aux années prépandémie.

Les billets pour voir les artistes populaires se vendent facilement, mais les artistes moins populaires en arrachent , dit-il.

La salle du Club Soda lors d'un spectacle en 2019. Photo : Facebook/Club Soda - Simon Laroche Photographie

Si le début de l’été a été marqué par un fort achalandage et une consommation de boissons supérieure à la normale, Michel Sabourin trouve que ce début d’automne est, pour le moment, décevant au Club Soda, qui est situé à Montréal. Les promoteurs d’artistes locaux semblent sur la réserve. On n’a pas autant de shows que les années passées , déplore-t-il.

En parallèle, ses coûts – ménage, sécurité, main-d’œuvre – ont augmenté entre 20 % et 25 % en raison de l’inflation. Cela nous place dans une situation difficile, car les promoteurs de concerts craignent d’augmenter les prix des billets.

Il y a de la nervosité dans l’air , conclut-il.

Ce texte a notamment été écrit à partir d’entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.