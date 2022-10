Préparez-vous à attendre aux douanes 

Miguel Bégin dit s’attendre à retrouver des achalandages prépandémiques, puisque le Canada a levé les mesures contre la COVID-19 restantes à la frontière samedi dernier.

Malgré tout, les voyageurs peuvent poser quelques gestes pour se préparer et réduire l’attente pour tout le monde.

Préparer les documents de voyage, avoir les documents de voyage bien en main, et avoir tous les reçus, pour faire une déclaration la plus exacte possible , énumère entre autres Miguel Bégin.

Sur Internet, les voyageurs peuvent aussi vérifier le temps d’attente pour les plus grands postes frontaliers, dont celui de Stanstead.

Si jamais ils considèrent que le temps d’attente est un peu trop long pour ce qu’ils aimeraient, ils peuvent réorienter leur voyage vers un autre poste frontalier à proximité , souligne-t-il.

Certains moments de la journée sont aussi plus occupés que d’autres à la frontière. Les fins d’après-midi vers 16 h sont toujours très achalandées, précise Miguel Bégin, qui suggère de revenir à la maison plus tôt dans la journée pour éviter les foules.

L’ ASFC compte aussi se préparer pour accueillir l’afflux de voyageurs.

On s’assure d’avoir les effectifs en place pour ouvrir le plus grand nombre de guérites possible, notamment pour le poste frontalier de Stanstead. [...] On va ouvrir les guérites le plus tôt possible dans la journée pour éviter que le temps d’attente s’allonge et s’installe au courant de la journée , indique M. Bégin.