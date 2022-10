Sécurité et salaire des employés de la Ville au cœur des promesses électorales à Winnipeg

Améliorer la sécurité à Winnipeg, le salaire des employés municipaux et embellir la ville : vendredi, ces enjeux étaient au programme des candidats à la mairie Glen Murray, Rana Bokahri et Idris Adelakun.

Le candidat Glen Murray a présenté un plan qui mise sur une approche communautaire de la sécurité.

Il veut voir des plans de sécurité spécifiques à chaque quartier parce que, selon lui, les besoins diffèrent d'un secteur à un autre.

Le candidat note qu'une approche collaborative entre les différentes instances communautaires et la police peut aider à répondre aux besoins de chaque communauté.

Le candidat à la mairie de Winnipeg, Glen Murray, a tenu une conférence de presse devant un centre communautaire dans le quartier Waverley West, vendredi. Photo : Radio-Canada / Cameron MacLean

Glen Murray veut impliquer aussi les résidents, les commerces et autres organismes en leur donnant des responsabilités pour renforcer la sécurité, notamment en développant un plan sur la qualité de vie des quartiers. Il souhaite surtout que ces acteurs soumettent des idées au conseil municipal.

Ce sont les citoyens qui participent à identifier une situation dangereuse, les défis pour créer une communauté sécuritaire et créer ainsi un plan d’action , lance-t-il.

Il veut aussi leur donner l'occasion d'être entendus sur les heures d'ouvertures des établissements publics comme les bibliothèques.

Il promet aussi s'il est élu de mettre en place des quartiers où les gens pourraient se rendre à pied où ils veulent en 15 minutes, créant ainsi des communautés plus sécuritaires.

Son objectif est d'inciter davantage de personnes à se promener dans leur quartier, souligne-t-il.

Que vous soyez assis sur une terrasse dans une rue pleine de vie rend la rue la plus sûre.

Dans une rue où les gens ne se promènent pas ou ne sont pas visibles ou ne sortent pas dans les parcs, cela fait qu'il est vraiment difficile de garder nos enfants en sécurité s'il n'y a pas d' yeux sur eux , poursuit M. Murray.

M. Murray ne s'attend pas à ce que sa proposition ajoute des coûts au processus de planification, même s'il a reconnu qu'il y aurait une augmentation des coûts pour la prestation des services.

Idris Adelakun veut embellir la ville

Pour améliorer la sécurité de la capitale manitobaine, le candidat à la mairie Idris Adelakun a publié vendredi son plan Il souhaite rendre le centre-ville plus attrayant afin d'attirer davantage de personnes et d'investissements.

Une partie du plan consiste à introduire plus d'espaces verts le long de la rue Main. C'est nécessaire d'encourager les logements intercalaires dans le centre-ville également , lance-t-il en entretien téléphonique avec CBC .

Idris Adelakun est l'un des 11 candidats à la mairie de Winnipeg. (archives) Photo : Fournie par Idris Ademuyiwa Adelakun

Dans un communiqué de presse, il affirme qu'il examinerait les règlements sur le stationnement dans les rues et envisagerait d'offrir une heure de stationnement gratuit du lundi au vendredi.

Il souhaite également augmenter le nombre d'événements de divertissement au centre-ville.

Rana Bokhari veut augmenter les salaires

La candidate Rana Bokhari promet d'augmenter le salaire minimum pour tous les employés de la Ville, qui passera d'environ 14 dollars l'heure à plus de 18 dollars l'heure.

Elle souhaite leur offrir un salaire décent pour vivre, en indiquant que les salaires seraient ensuite indexés sur l'inflation.

Rana Bokhari est candidate à la mairie de Winnipeg et a promis d'augmenter le salaire minimum des employés municipaux. Photo : Radio-Canada

Mme Bokhari estime que cela toucherait le salaire d'environ 1000 employés. Elle chiffre cet engagement à 1,8 million de dollars.

Il s'agirait d'un investissement dans les gens.Winnipeg devrait être un leader dans ce domaine.

Rana Bokhari soutient qu'elle travaillera avec les syndicats et l'administration de la Ville pour mettre en œuvre la nouvelle grille, qu'elle espère voir en place d'ici deux ans.

En plus de Glen Murray, Idris Adelakun et Rana Bokhari, les candidats à la mairie sont Chris Clacio, Scott Gillingham, Shaun Loney, Kevin Klein, Jenny Motkaluk, Robert-Falcon Ouellette, Rick Shone et Don Woodstock.

Le vote par anticipation est ouvert à Winnipeg jusqu'au 21 octobre.

Le jour du scrutin est le 26 octobre.

Avec des informations de Cameron MacLean