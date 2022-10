Mponda Kalunga, un boxeur du Yukon, se bat pour faire revivre son sport au territoire

C’est dans un camp de réfugiés où il a grandi en Tanzanie que Mponda Kalunga est tombé amoureux de la boxe. Devant un poste de télévision, il assiste au combat entre Mike Tyson et François Botha que le premier gagne par KO. Il se souvient de ce moment qui a littéralement tout arrêté... le bon, le mauvais, c’est juste un moment qui m'a toujours collé à la peau, confie-t-il avant d’ajouter : C'est pour cette sensation. Je veux cette gloire.

Mponda Kalunga est photographié enfant, au moment de quitter la Tanzanie pour le Canada. Photo : fournie par Mponda Kalunga

Mais pour y arriver, sa route fut longue. Il commence à boxer à 16 ans après avoir déménagé à Terre-Neuve, puis devient professionnel à Toronto avant la pandémie, avant de s’installer à Whitehorse.

Avec son équipe, ce passionné cherche aussi à organiser le premier combat de boxe professionnel au Yukon depuis plus de cent ans.

« Difficile de s'entraîner au Yukon. »

Mponda Kalunga serait le seul boxeur professionnel du territoire et cela vient avec son lot de défis. Pour s'entraîner correctement, il se rend en Ontario un mois avant ses combats, dormant même dans la salle d'entraînement pour gagner du temps.

C'est beaucoup de travail. C'est plus difficile, concède-t-il, mais je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me trouver des excuses. J'ai beaucoup de chance de faire ça, et j’en suis reconnaissant , même s’il admet que le peu de ressources pour son sport dans le territoire est un défi.

Yukon Boxing, l'organisation de boxe amateur du territoire, n'a plus de centre d'entraînement officiel depuis la fermeture de la salle de sport Peak Fitness, pendant la pandémie. Jess Staffen, l'ancien président et entraîneur en chef de l'organisation, y a été impliqué pendant plus de 30 ans.

Mponda Kalunga affirme devoir se rendre à Toronto en amont de ses combats pour s'entraîner faute de compétition au territoire. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Nous avons constaté que, même pour la boxe amateur, il est très difficile de s'entraîner à un niveau national au Yukon, car il faut de la compétition, beaucoup de compétition , affirme-t-il.

Jess Staffen se dit ravi de voir les efforts du boxeur pour organiser un match professionnel au Yukon. Il y a environ 10 ans, Yukon Boxing a essayé de faire la même chose, mais ils se sont heurtés à des obstacles politiques, se remémore-t-il.

« On nous a informés que des changements législatifs et la création d'une commission des jeux au Yukon seraient nécessaires. [...] Le gouvernement ne nous a pas encouragés à pousser dans cette direction. » — Une citation de Jess Staffen, ancien président et entraîneur en chef, Yukon Boxing

Mponda Kalunga a commencé à s'entraîner à la boxe à l'âge de 16 ans alors qu'il vivait à Terre-Neuve. À Toronto, ensuite, il entre sur la scène professionnelle. Photo : fournie par Mponda Kalunga

Le projet d’organisation d'un match se heurte en effet au Code criminel du Canada. L'article 83 stipule que toute personne qui participe à un combat de boxe est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il existe bien une exception pour les combats de boxe organisés avec la permission d'une commission ou d'un organisme similaire reconnu par la législature de la province ou du territoire, mais le Yukon n'a pas de commission de boxe.

Le ministre du Développement économique du territoire, Ranj Pillai, a été en contact avec l'équipe du boxeur pour organiser l'événement. Il dit que son ministère a examiné la législation pour voir ce qui doit être fait pour accueillir un match professionnel.

Cela pourrait en fait être une entreprise assez conséquente , reconnaît-il, car elle repose sur la législation qui est en place depuis des décennies . Le ministre affirme qu'il est trop tôt selon lui pour dire combien de temps prendraient l'examen de la législation et la modification éventuelle de celle-ci.

Mponda Kalunga utilise l'alias The Egyptian Prince lors de ses combats. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

L'histoire en marche

Si le combat a lieu, il s’agirait d’un événement historique pour le territoire qui, au début des années 1900, était un haut lieu de la boxe professionnelle internationale, principalement à Dawson.

L’historien John Firth, auteur du livre Yukon Sport : An Illustrated Encyclopedia raconte que le club de boxe de Dawson était connu comme l'un des meilleurs au monde pendant la ruée vers l'or. C'est le plus ancien sport organisé du Yukon , affirme-t-il. Ils avaient une salle capable d'accueillir 5000 personnes, ce qui à l'époque était assez impressionnant .

Une publicité parue dans le quotidien Dawson Daily News en mai 1905 faisait la promotion d'un match de boxe, un sport qui divertissait à l'époque l'ancienne capitale yukonnaise. Photo : Dawson City Museum

Le premier grand combat a eu lieu en 1898 entre l'ancien champion du Commonwealth Frank Slavin et un barman de Dawson, Frank Harvey.

Le combat qui était censé durer 18 rounds n'a finalement pas duré plus que six, car le public a commencé à se battre au point que ce sont les boxeurs qui se sont retournés pour assister au spectacle et les regarder se battre à leur place.

Certains grands noms de la discipline sont venus à Dawson à l'époque pour faire leur carrière de combattant.

Jack Twin Sullivan est venu au Klondike pour combattre avant de repartir trois mois plus tard pour devenir le champion du monde des poids moyens. Le boxeur Joe Choynski s’est également battu à Dawson avant d’être connu pour avoir battu le champion du monde des poids lourds Jack Johnson. Lorsque la ruée vers l'or a pris fin, la boxe professionnelle a quitté le Klondike avec les prospecteurs.

Mponda Kalunga espère que l'organisation d'un combat au territoire permettra de rassembler à nouveau les gens autour de son sport.

« Faisons-en une occasion. Historique. Quelque chose dont Whitehorse se souviendra. » — Une citation de Mponda Kalunga

