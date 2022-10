Seule option pour la direction de Hockey Canada : la démission, selon Richard Martel

Dans la vie comme sur la patinoire, les erreurs mènent au congédiement. Et Hockey Canada est bien placé pour le savoir, selon Richard Martel, le député fédéral de Chicoutimi–Le Fjord et ancien entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Quand un entraîneur est fautif et qu’il perd la confiance de son organisation, on le met à la porte, a-t-il déclaré dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

« Il n’y a plus d'options. Il est congédié. On le remplace. C'est comme ça que ça fonctionne. » — Une citation de Le député fédéral Richard Martel

Le député estime que la direction de Hockey Canada n’a d’autre choix que de démissionner pour sa mauvaise gestion des cas d’agression sexuelle.

L’affaire a éclaté en mai dernier alors qu’on apprenait qu’une victime a intenté une poursuite de 3,5 millions de dollars pour un viol collectif présumé survenu en 2018, à London en Ontario. Ce cas n’était pourtant pas unique.

La direction de l’organisme a admis devant un comité parlementaire de la Chambre des communes avoir déboursé 7,6 millions de dollars depuis 1989 pour dédommager des victimes d’abus sexuels à même un fonds financé en partie par les frais d’inscription des joueurs.

Le témoignage la semaine dernière devant un comité parlementaire de la Chambre des communes de l’ancien président du conseil d’administration, Michael Brind'Amour, et de celle qui lui a brièvement succédé, Andrea Skinner, ont provoqué une réaction en chaîne. Autant le premier ministre Justin Trudeau que le président de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, ont dénoncé l’organisation.

Les commanditaires se retirent

De nombreux commanditaires, dont Tim Hortons, Nike, Canadian Tire, TELUS et Esso ont annulé le financement du programme masculin pour la saison 2022-2023. Des fédérations provinciales, dont celles du Québec, de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, ont choisi de ne pas verser la somme de 3 $ prélevée à même les frais d’inscription pour manifester leur désapprobation.

Face à ce désaveu généralisé, la présidente par intérim du conseil d’administration, Andrea Skinner, a remis sa démission samedi soir.

Mais pour Richard Martel, l’image de Hockey Canada est ternie. Il s’explique mal comment la présidente intérimaire du conseil d’administration, Andrea Skinner, a pu continuer de défendre les dirigeants de la fédération. Sont-ils déconnectés? Sont-ils autoprogrammés à défendre Hockey Canada à n'importe quel prix?

Andrea Skinner avait pris le relais à la présidence du conseil d’administration de Hockey Canada. Photo : Gracieuseté : Hockey Canada

Il en vient d’ailleurs à conclure qu’il existe au sein de l’organisation une culture qui banalise les abus sexuels et qui protège à tout prix les joueurs. Je suis bien d'accord qu'on protège la victime. Il faut la protéger. Mais il n’y a pas d'imputabilité envers les gens qui font des actes.

C’est d’autant plus décevant à ses yeux qu’il croyait que Hockey Canada encadrait bien ses joueurs. Les membres d’Équipe Canada qui participent aux championnats mondiaux sont bien souvent des capitaines d’équipe, des jeunes hommes qui ont la réputation d’être disciplinés et responsables, pense-t-il.

L’ancien entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi a toujours considéré Hockey Canada comme une organisation prestigieuse. Tous ceux qui évoluent dans le monde du hockey mineur veulent s’y associer.

« On veut tous faire partie de Hockey Canada. On veut tous faire partie de l'équipe Canada junior. C'est le rêve. Quand tu es jeune, tu veux représenter le Canada au mondial, alors c'est très gros. » — Une citation de Le député fédéral Richard Martel

En attendant, Richard Martel souhaite que les dirigeants de Hockey Canada partent le plus rapidement possible. Avec une nouvelle direction plus sensible aux questions d’agression sexuelle, le député conservateur est d'avis que la confiance reviendra peu à peu et que les commanditaires décideront d’appuyer ces milliers de joueurs pour qui ce sport est une passion.