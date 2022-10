Moins d’asphalte dans la cour de l’école primaire Saint-Philippe à Trois-Rivières

Samedi dernier, des bénévoles se sont réunis afin de retirer près de 110 mètres carrés d’asphaltes dans la cour de l’école primaire Saint-Philippe au centre-ville de Trois-Rivières, dans le but d’y planter des arbres.

Vendredi, le projet Sous les pavés, piloté par Environnement Mauricie, a été complété. Cette fois, les bénévoles y ont planté des végétaux.

C’est un sentiment de fierté, ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus, se réjouit Anthony Levac, conseiller en Environnement et coordonnateur du projet. C’est vraiment le fun de voir les gens se mobiliser dans tout ça, nous accompagner, voir la réalisation que finalement on est passé de l’asphalte à la végétation.

Un corridor vert a été inauguré à l'école Saint-Philippe pour réduire les ilots de chaleur en milieu urbain. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Cet îlot de fraîcheur sera bénéfique pour l’apprentissage des élèves. Il y a des situations d’apprentissage qui peuvent être exploitées, dont les sciences, techno, etc. Et des situations éducationnelles de comment on se présente devant un potager, et comment on va chercher le légume que je veux sans briser le reste de la végétation , ajoute le directeur de l’école Saint-Philippe et Mond'Ami, Carl Beaulieu.

Le corridor vert a aussi un impact écologique positif : il permettra de réduire les îlots de chaleur, et contribuera à la gestion de l’eau de pluie.

Pour les eaux pluviales, le fait qu’il y ait des arbres et des arbustes, ça permet à l’eau de retourner dans le sol. Quand il y a de fortes pluies, au lieu que ça engorge nos réseaux d’égout et qu’on soit forcé de faire des déversements d’eaux usées dans l’environnement, bien plus qu’il y a de végétaux, plus que le milieu est naturel, plus ça permet que l’eau soit absorbée dans le sol , mentionne Lauréane Daneau, directrice générale Environnement Mauricie.

Un corridor vert a été inauguré à l'école Saint-Philippe pour réduire les ilots de chaleur en milieu urbain. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ce sont les élèves et le personnel de l’école qui entretiendront leur nouvel espace vert.

D’après le reportage de Coralie Laplante