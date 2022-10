Début de la Coupe interrégionale de soccer à Alma

La Coupe interrégionale est un important tournoi, qui devrait générer environ 400 000 $ de retombées économiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon l’Association régionale de soccer, qui célèbre cette année ses 50 ans. Ce tournoi de fin de saison réunit les meilleures équipes des ligues interrégionales de partout au Québec.

On a réussi à avoir cette coupe-là parce que ça fait 50 ans que notre ARS existe dans la région et c’est grâce à ça qu’on a levé la main puis que Soccer Québec, la fédération, a dit : "Oui, on s’en va chez vous. Ça se fête ces 50 ans-là" , mentionne le président de l’Association, Benoit Lavoie.

L’ancien capitaine de l’Impact de Montréal Patrice Bernier a été invité pour l’occasion. Il a offert une conférence aux jeunes, précisant que le Québec comptait 168 000 joueurs de soccer.

C'est bien. Je suis content. Je n’aurais jamais cru quand j’étais jeune que j’allais revenir ici jouer au soccer puis là, voilà, je suis ici pour couvrir le soccer puis voir comment le soccer est bel et bien en santé , indique-t-il.

L'ancien capitaine de l'Impact Patrice Bernier s'est adressé aux jeunes joueurs. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Au total, 70 équipes masculines et féminines sont réunies au Lac-Saint-Jean. Les joueurs sont répartis dans six catégories d’âges, du U14 au senior.